Когда задерживают пенсии: «К кредитам добавляются дополнительные проценты, а электричество, вода, газ… отключаются»

Сообщается, что в Азербайджане уже несколько месяцев наблюдаются задержки пенсий и социальных выплат. Пенсионеры говорят, что задержки составляют от трех до пяти дней. Например, они отмечают, что если раньше пенсии по инвалидности выплачивались 15-го числа каждого месяца, то в течение последних трех месяцев выплаты производятся 20-го или 21-го числа.

Некоторые граждане говорят, что такая ситуация создает для них трудности.

Жительница Баку Кенюль Ахмедова, получающая пенсию по возрасту, заявила, что ее ежемесячная пенсия составляет 360 манатов: «Большая ее часть уходит на лекарства. Я планирую свои ежемесячные расходы исходя из размера своей пенсии. Как только пенсия задерживается, я на несколько дней остаюсь без лекарств. Мы, пенсионеры, получаем не так уж и много денег, так зачем же их откладывать? Или когда наступает наша очередь деньги заканчиваются?»

Жалобы на задержки пенсий в Азербайджане бывали и раньше. Говорят, что в 1990-х годах задержки пенсий в некоторых регионах длились месяцами. В то время страна не получала существенных доходов от нефти. Однако сегодня нам сообщают, что валютные резервы страны составляют около 70 миллиардов долларов. По данным за январь-сентябрь текущего года, доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) составили 5,111 миллиарда манатов, что на 3% или 158 миллионов манатов больше прогноза. Расходы ГФСЗ в январе-сентябре достигли 5,147 миллиарда манатов, что на 13% или 612 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако в ГФСЗ агентству Turan заявили, что задержек с выплатой пенсий и пособий нет: «Пенсии выдаются ежемесячно. Как и в предыдущие месяцы, в этом месяце пенсионные выплаты также без задержек поступили на банковские карты граждан».

Было отмечено, что согласно графику, выплаты пенсий по Баку, Сумгаиту и Абшеронскому району производятся с 8 по 15 число каждого месяца. По остальным регионам и лицам, получающим пенсии на льготных условиях, выплаты запланированы с 20 по 28 число каждого месяца: «Граждане заранее информируются о датах зачисления социальных выплат на банковские карты».

Экономист Рашад Гасанов сообщил Радио "Азадлыг", что если и есть проблема, то она не связана с нехваткой средств в бюджете этого учреждения: «Когда мы смотрим на доходы Государственного фонда социальной защиты, то видим, что доходы растут и превышают прогноз. Когда мы смотрим на государственный бюджет, то также видим профицит. Это позволяет нам сделать вывод, что проблема не связана с нехваткой средств».

Экономист считает, что задержки вызваны техническими проблемами: «Это может быть связано с отчетностью. Возможно, изменились правила Казначейства».

Он подчеркивает, что правила позволяют учреждениям маневрировать в определенных пределах: «Например, такие выражения, как «в течение первых 10 дней месяца» или «в течение последних 10 дней месяца», обеспечивают гибкость для осуществления платежей в течение двух-трех дней. Возможно, администраторы считают это простой проблемой и не считают ее предметом для беспокойства, поскольку они живут в других обстоятельствах».

Однако, отметил Гасанов, необходимо учитывать, что речь идет о большой социальной группе — более 1,1 млн пенсионеров и 600–700 тыс других получателей социальных льгот: «Большинство из них — малообеспеченные и уязвимые социальные группы, и планирование всех доходов семьи основано на выплатах от государства. Задержка внесения этих выплат в срок имеет последствия: на кредиты начисляются дополнительные проценты, а при несвоевременной оплате счетов отключаются коммунальные услуги: электричество, вода, газ, интернет. Короче говоря, люди оказываются в сложной ситуации».