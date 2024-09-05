«Новая субсидия также пойдет на пользу олигархам-бюрократам и простым сельским жителям…»

Совет по сельскохозяйственным субсидиям объявил о введении нового типа субсидий. Согласно решению учреждения, со следующего года будет предоставляться дополнительная субсидия в размере 60 манатов за гектар для полей, использующих современные системы орошения. Указывается, что субсидии на повторные посевы будут применяться только к площадям орошаемым с 2025 года.

По официальным данным, в Азербайджане в 2020 году из-за засухи полностью погибли посевы на площади 68,6 тыс. гектаров, в 2021 году — 42,2 тыс. гектаров, в 2022 году — 101,4 тыс. гектаров, а в 2023 году — 178,3 тыс. гектаров.

Фермер из Саатлинского района, пожелавший остаться неназванным, рассказал Радио Азадлыг, что он уже много лет поливает 3 гектара земли из ведра: «Я выращиваю арбузы и дыни. Я с таким трудом делаю это. Половина арбузов, которые я сажаю гибнет. Воды нет. Иногда арбузы и дыни оказываются горькими, потому что мне приходится поливать их солоноватой водой».

Он говорит, что не может позволить себе установку современных систем орошения: «Я с трудом содержу семью. А системы эти дорогие».

В Минсельхозе сообщили агентству «Туран», что целью «зеленой» субсидии является поддержка эффективного использования воды и охраны окружающей среды в аграрном секторе с 2025 года: «Земельные и водные ресурсы нашей страны ограничены. Поэтому эффективное использование водных и почвенных ресурсов составляет основу сельского хозяйства».

Подчеркивается, что государство оказывает поддержку фермерам в создании современных оросительных систем: «5 июня текущего года Кабинет министров утвердил Правила предоставления государственных гарантий по кредитам на приобретение современных оросительных систем субъектами предпринимательства, заключившими договоры с Министерством сельского хозяйства. Согласно правилу, кредитный портфель в размере 280 миллионов манатов, предоставленный субъектам предпринимательства, гарантируется государством до 168 миллионов манатов».

По данным учреждения, в настоящее время в стране инновационные системы орошения применяются на площади 119 500 гектаров: «Кроме того, на 60 000 гектарах используются круговые и капельные системы орошения. За последние годы в хозяйствах, применяющих современные системы орошения, урожайность выросла почти вдвое, а потребление воды сократилось в 2,5 раза. За последние пять лет через Министерство сельского хозяйства было выделено 93,3 млн. манатов в виде субсидий на создание оросительных систем на 38 200 гектарах». (Круговое орошение — это вид орошения, осуществляемый с помощью мобильной оросительной машины, без использования многочисленных труб и оборудования.)

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов напомнил AzadlıqRadiosu, что два года тому назад главой государства был подписан указ, направленный на увеличение производства продовольственной пшеницы: «Также было предусмотрено, что производители пшеницы, использующие современные системы орошения и заключившие контракты с Министерством сельского хозяйства, будут получать дополнительные субсидии как на производство пшеницы, так и на полученную продукцию».

По мнению эксперта, этот указ был выгоден олигархам-бюрократам, которые занимают и скупают десятки тысяч гектаров земли: «У кого сегодня есть возможность установить современные системы орошения? Кто может позволить себе современное оросительное оборудование на благоприятных условиях государства? Только чиновники-олигархи! Простые сельчане не могут себе этого позволить. В результате производство пшеницы сократилось. Указ был подписан, в 2022 году из бюджета было выделено дополнительно 180 миллионов манатов, а в следующем году производство пшеницы сократилось».

Магеррамов считает, что новая субсидия также пойдет на пользу олигархам-бюрократам, а простые сельчане от нее не выиграют: «Потому что они (чиновники-олигархи - Ред.) пользуются современными системами орошения. Применение современных систем орошения в стране составляет всего 8%. Это крупные фермерские хозяйства. У простых сельчан нет средств на установку современных систем орошения».

Он утверждает, что решение проблемы водоснабжения является обязанностью правительства и что современные ирригационные системы должно установить государство.