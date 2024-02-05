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(8 минут назад)
Пенсии проиндексированы на 11,2%

Пенсии проиндексированы на 11,2%

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Пенсии проиндексированы на 11,2%

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий в Азербайджане. Согласно директиве, Министерству труда и социальной защиты населения поручено проиндексировать страховую часть трудовых пенсий, назначенных до января 2024 года, в соответствии с ежегодными темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы, определенными Государственным комитетом статистики с января 2023 года.

Распоряжение  распространяет эту индексацию на суммы пенсионного капитала, учитываемые в страховой части индивидуальных лицевых счетов, обеспечивая комплексный подход к обеспечению того, чтобы финансовое благополучие пенсионеров соответствовало развитию экономики. Кабинету министров было поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, что отражает приверженность правительства эффективному осуществлению этих мер.

Согласно этому новому распоряжению президента, все виды пенсий в Азербайджане должны быть увеличены на 11,2 процента. Министерство труда и социальной защиты населения подчеркнуло, что этот шаг является частью продолжающихся усилий по усилению социальной защиты пенсионеров и увеличению общих размеров пенсий.

Важно отметить, что это повышение распространяется на пенсии, которые включают дополнительные выплаты за выслугу лет и финансовую помощь, при этом корректировки автоматически обрабатываются через электронную систему. Пенсионерам не требуется подавать дополнительные документы или заявления на повышение.

Выплата повышенных пенсий за январь будет совпадать с обычной выплатой пенсий за февраль. Например, если ежемесячное пособие пенсионера составляет 500 манатов, то увеличение на 11,2 процента, составляющее 56 манатов, доведет общую сумму до 556 манатов, при этом январское повышение плавно добавится к февральской пенсии.

Общие ежегодные расходы на это повышение пенсий оцениваются примерно в 1,1 миллиона манатов, что принесет пользу примерно 630 миллионам пенсионеров.

Примечательно, что это увеличение путем индексации охватывает все виды пенсий, включая те, которые назначаются на общих основаниях, и дополнительные пенсии за выслугу лет, например, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Превышение среднего уровня инфляции на 2023 год, который составил 8,8 процента, увеличение индексации, введенное распоряжением, демонстрирует приверженность правительства обеспечению того, чтобы пенсионеры шли в ногу с экономическим развитием и ростом стоимости жизни.

Кроме того, пенсионный капитал, накопленный на индивидуальных счетах застрахованных лиц до января 2024 года, также будет проиндексирован и увеличен на 8,8 процента в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен. Такой динамичный подход подчеркивает, что пенсионный капитал увеличивается не только за счет отчислений по социальному страхованию, но и за счет обязательной индексации государством в начале каждого года.

В свете статистических данных, указывающих на замедление среднегодового уровня инфляции в конце 2023 года до 8,8% по сравнению с 13,9% в 2022 году, эти меры означают активную реакцию правительства Азербайджана на укрепление экономической стабильности и предоставление ощутимых выгод пенсионерам.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-05

    Почему низкие зарплаты и пенсии потому что поступающие в бюджет деньги из нефти газа надо воровать 10 процентов народу 90 процентов в карман в офшоры на новые виллы новые машины итд так и пролетела нефтяная эра Азербайджана а народ так и ничего хорошего не увидел...

    Cavab ver

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