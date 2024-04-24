Заседание Высшего Евразийского Экономического совета в Бишкеке
Присоединение Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу: плюсы и минусы
В то время как Азербайджан рассматривает перспективу вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), недавнее выступление президента Ильхама Алиева на международном форуме "COP29 и зеленое видение Азербайджана" пролило свет на сложности, лежащие в основе процесса принятия решений. Подтверждая, что Азербайджан в настоящее время не планирует вступать в ЕАЭС, Алиев признает, что будущие соображения зависят от потенциальных экономических выгод, что подчеркивает нюансы расчетов.
В состав ЕАЭС, созданного в 2014 году, входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Фуад Гахраманлы, член президиума ПНФА, в комментарии для Радио Азадлыг ставит под сомнение предполагаемые экономические преимущества членства в ЕАЭС, предполагая, что этот институт в первую очередь служит средством экономического влияния России в регионе. Скептицизм Гахраманлы отражает более широкие опасения по поводу политических мотивов, лежащих в основе потенциального присоединения Азербайджана к ЕАЭС.
Действительно, в условиях геополитической неопределенности нежелание Азербайджана напрямую отказываться от ЕАЭС отражает прагматичный подход к международным отношениям. Гахраманлы предполагает, что недавние переговоры между Алиевым и президентом России Владимиром Путиным намекают на нерешительность Баку в отношении полной приверженности, особенно в свете продолжающегося российско-украинского конфликта. Вахид Ахмедов, член Милли Меджлиса, разделяет это мнение, подчеркивая необходимость дождаться урегулирования глобальной динамики, прежде чем рассматривать вопрос о членстве в ЕАЭС.
Натиг Джафарли, член политического комитета партии REAL и экономист, подчеркивает эмпирические реалии, формирующие экономику Азербайджана. Анализ Джафарли, основанный на статистических данных, показывает, что экономические связи Азербайджана с Западом намного перевешивают любые потенциальные выгоды от членства в ЕАЭС. Он подчеркивает угрозу косвенных санкций, связанных с участием в ЕАЭС, приводя примеры из Казахстана и Кыргызстана.
Важно отметить, что дебаты вокруг членства в ЕАЭС отражают более широкую напряженность между Востоком и Западом во внешнеполитических расчетах Азербайджана. В то время как Гахраманлы подчеркивает необходимость свободных рыночных отношений и западных инвестиций, Ахмедов подчеркивает важность поддержания сбалансированных отношений с соседними государствами. Различные точки зрения подчеркивают деликатную задачу балансирования, с которой сталкиваются азербайджанские политики, когда они ориентируются в конкурирующих геополитических интересах.
Поскольку Азербайджан взвешивает издержки и выгоды членства в ЕАЭС, осторожный подход президента Алиева отражает признание многогранных факторов, стоящих на кону. В условиях быстро меняющегося глобального мира Азербайджан стоит на перепутье и готов избрать курс, который будет сочетать стратегические интересы с экономическим прагматизмом.
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