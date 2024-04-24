Апелляционный суд оставил Эльшана Керимова под арестом
Апелляционный суд оставил Эльшана Керимова под арестом
Бакинский апелляционный суд в среду оставил в силе решение о предварительном аресте на три месяца пользователя соцсетей Эльшана Керимова, сообщила Turan его адвокат Зибейда Садыгова.
Керимов обвиняется по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственной смене власти). Однако он отвергает это обвинение
«Он сказал, что обвинение необоснованно. Эльшан Керимов отметил, что является гражданином РФ, ему 57 лет. Впервые его обвиняют в совершении преступления. В Азербайджан он приехал на поминки отца и прямо на траурной церемонии был задержан», - рассказала адвокат.
Защита не согласна с заключением Керимова под стражу, поскольку есть альтернативные меры пресечения.
* Керимов гражданин России, с 1994 года он проживает в Москве. На прошлой неделе он приехал в Азербайджан на похороны отца и 17 апреля был задержан прямо на траурной церемонии.
Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.
По некоторым данным, Э.Керимов является сторонником Партии Народного Фронта Азербайджана. В социальных сетях он делился сообщениями об арестах активистов партии, требуя освобождения всех политзаключенных в Азербайджане.
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