Российско-азербайджанские экономические переговоры свидетельствуют о стратегическом сотрудничестве
Российско-азербайджанские экономические переговоры свидетельствуют о стратегическом сотрудничестве
Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул важность текущих экономических переговоров между Россией и Азербайджаном во время своего визита в Баку 7 марта. Дискуссии, охватывающие широкий спектр вопросов, включая проблемы борьбы климатическими изменениями, туризма, двусторонней торговли и транспортных коридоров, показатель глубины сотрудничества между двумя странами и приверженности содействию экономическому росту и устойчивости.
Решетников подчеркнул важность вопросов климата в дискуссиях, особенно в свете председательства Азербайджана в COP29. Проблемы климата и экономики неразрывно связаны, при этом энергетические ресурсы, торговые барьеры и цели Парижского соглашения занимают видное место в диалоге. Решетников высоко оценил роль Азербайджана как ключевого коммуникатора в продвижении разнообразных интересов развитых и развивающихся рынков, экспортеров углеводородов и новаторов в области новых энергетических технологий. Совместный подход, принятый обеими сторонами, подчеркивает важность диалога и взаимного сотрудничества в решении сложных глобальных проблем.
Туризм стал еще одной центральной темой дискуссий, поскольку обе страны изучают пути оживления туристических потоков, на которые повлияла пандемия. Решетников рассказал о планах по взаимному продвижению на рынках друг друга, решению вопросов оплаты и использованию туристического потенциала региона Каспийского моря. Согласовывая стратегии и делясь ресурсами, Россия и Азербайджан стремятся стимулировать рост туризма и раскрыть экономический потенциал этого сектора.
Двустороннее сотрудничество в области торговли и инвестиций также стояло на повестке дня, отражая расширяющиеся экономические связи между двумя странами. По мере увеличения объемов торговли обе стороны привержены устранению торговых барьеров и укреплению сотрудничества в ключевых секторах. Решетников подчеркнул важность систематических дискуссий для решения проблем и содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций.
Вопрос транспортных коридоров занимал видное место в дискуссиях, подчеркивая экономические выгоды от развития инфраструктуры и связи между Россией и Азербайджаном. Обе страны признают потенциал для усиления торгово-экономической интеграции посредством развития эффективных транспортных сетей. Уделяя приоритетное внимание проектам транспортной инфраструктуры, Россия и Азербайджан стремятся открыть новые возможности для экономического роста и регионального сотрудничества.
В целом, переговоры между Россией и Азербайджаном подчеркивают прочность двусторонних отношений и приверженность углублению экономического сотрудничества.
Экономика
-
На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития России Максима Решетникова 7 марта акцент был сделан на ключевой роли экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Уже заключено более 260 двусторонних соглашений, и обе страны готовы к дальнейшему расширению своих экономических связей, особенно в сфере торговли.
-
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр России Михаил Мишустин выразили уверенность в продолжающемся росте товарооборота между их странами по итогам двусторонних переговоров, состоявшихся 6 марта. Президент Алиев приветствовал существенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве, отметив значительный рост объема товарооборота более чем на 17 процентов, показатель, который он счел это удовлетворительным.
-
- 7 март 2024, 16:30
«Россия является важным туристическим рынком для Азербайджана». Об этом 7 марта в Баку заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев в ходе встречи с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.
-
- 7 март 2024, 16:23
Конференция на тему "Экономические реформы и современные вызовы для улучшения бизнес-среды", организованная Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам 7 марта, пролила свет на продолжающиеся усилия Азербайджана по созданию благоприятных условий для роста бизнеса. Мероприятие, на котором были представлены идеи ключевых фигур, таких как Вусал Шихалиев, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана, подчеркнуло приверженность страны усилению координации, инклюзивности и синергии в рамках своих инициатив по реформированию.
Написать отзыв