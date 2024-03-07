Российско-азербайджанские экономические переговоры свидетельствуют о стратегическом сотрудничестве

Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул важность текущих экономических переговоров между Россией и Азербайджаном во время своего визита в Баку 7 марта. Дискуссии, охватывающие широкий спектр вопросов, включая проблемы борьбы климатическими изменениями, туризма, двусторонней торговли и транспортных коридоров, показатель глубины сотрудничества между двумя странами и приверженности содействию экономическому росту и устойчивости.

Решетников подчеркнул важность вопросов климата в дискуссиях, особенно в свете председательства Азербайджана в COP29. Проблемы климата и экономики неразрывно связаны, при этом энергетические ресурсы, торговые барьеры и цели Парижского соглашения занимают видное место в диалоге. Решетников высоко оценил роль Азербайджана как ключевого коммуникатора в продвижении разнообразных интересов развитых и развивающихся рынков, экспортеров углеводородов и новаторов в области новых энергетических технологий. Совместный подход, принятый обеими сторонами, подчеркивает важность диалога и взаимного сотрудничества в решении сложных глобальных проблем.

Туризм стал еще одной центральной темой дискуссий, поскольку обе страны изучают пути оживления туристических потоков, на которые повлияла пандемия. Решетников рассказал о планах по взаимному продвижению на рынках друг друга, решению вопросов оплаты и использованию туристического потенциала региона Каспийского моря. Согласовывая стратегии и делясь ресурсами, Россия и Азербайджан стремятся стимулировать рост туризма и раскрыть экономический потенциал этого сектора.

Двустороннее сотрудничество в области торговли и инвестиций также стояло на повестке дня, отражая расширяющиеся экономические связи между двумя странами. По мере увеличения объемов торговли обе стороны привержены устранению торговых барьеров и укреплению сотрудничества в ключевых секторах. Решетников подчеркнул важность систематических дискуссий для решения проблем и содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций.

Вопрос транспортных коридоров занимал видное место в дискуссиях, подчеркивая экономические выгоды от развития инфраструктуры и связи между Россией и Азербайджаном. Обе страны признают потенциал для усиления торгово-экономической интеграции посредством развития эффективных транспортных сетей. Уделяя приоритетное внимание проектам транспортной инфраструктуры, Россия и Азербайджан стремятся открыть новые возможности для экономического роста и регионального сотрудничества.

В целом, переговоры между Россией и Азербайджаном подчеркивают прочность двусторонних отношений и приверженность углублению экономического сотрудничества.