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(5 часов назад)
Казахстан сократил на 2025г прогноз добычи нефти
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Казахстан сократил на 2025г прогноз добычи нефти

Казахстан пересмотрел прогноз добычи нефти на 2025 год. Об этом сообщило министерство энергетики РК.

«По плану на этот год добыча нефти 96,2 млн тонн», - сообщили в Минэнерго Казахстана.

Ранее министерство национальной экономики сообщало, что план по добыче нефти на 2025 год составляет 97,2 млн тонн нефти.

В 2024 году Казахстан несколько раз пересматривал прогноз добычи нефти. Изначально в стране планировалось добыть 90,3 млн тонн нефти, затем Минэнерго озвучило новый план - 88,4 млн тонн, в конце года был озвучен новый прогноз - 87,8 млн тонн.

В числе причин недостижения ранее намеченных целей: остановки на капитальный ремонт Тенгиза в мае и августе общей длительностью в 50 дней, остановка Кашагана на 21 день, внеплановые остановки на месторождении Карачаганак, ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, необходимость соблюдения обязательств соглашения в рамках ОПЕК+.

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