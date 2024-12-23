За 11 месяцев Азербайджан существенно снизил выработку электроэнергии, полученной из природного газа

По итогам января-ноября 2024 года в Азербайджане производство товарных объемов электроэнергии составило 23 млрд 550,7 млн кВт/часов, что на 2,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Государственного Комитета Статистики (ГКС) АР, тепловыми электростанциями было произведено 20 млрд 261,3 млн кВт/часов электроэнергии, что на 2 млрд 126,2 млн кВт/час (9,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за счет сжигания бытовых отходов было произведено 182,8 млн кВт/часов электроэнергии (рост на 5,8%).

За отчетный период на гидроэлектростанциях Азербайджана было произведены 2 млрд 720,2 млн кВт/часов электроэнергии, что на 1 млрд 132,4 млн кВт/час или на 71,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, за 11 месяцев текущего года на ветроустановках было произведено 49 млн кВт/час электроэнергии (снижение на 7,5%), а на солнечных электростанциях – 520,2 млн кВт/часов (рост в 8,4 раза).

Исходя из данных ГКС, можно подсчитать, что в январе-ноябре 2024 года доля электроэнергии, полученной в результате сжигания природного газа, составила в общей выработке электроэнергии 86%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 93%. Доля выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях существенно снизилась за счет роста ее выработки гидро- и солнечными электростанциями.

Правительство планирует в ближайшие пять лет ввести в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 200 МВт и солнечные и ветровые электростанции мощностью 2000 МВт. Благодаря этому доля производства теплоэлектростанций в общем объеме выработке электроэнергии снизиться до 50-55%.