Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%
Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%
На конец февраля 2024 года азербайджанские банки имели депозитный портфель в размере 34 959,3 млн манатов.
Об этом говорится в банковском обзоре, опубликованном Центральным банком Азербайджана.
Согласно документу, это на 0,1% меньше, чем в конце января.
Однако депозитный портфель банков вырос по сравнению с концом прошлого года на 1,2% и на 7,4% за последний год.
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