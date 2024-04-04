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(5 часов назад)
Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%

Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%

На конец февраля 2024 года азербайджанские банки имели депозитный портфель в размере 34 959,3 млн манатов.

Об этом говорится в банковском обзоре, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно документу, это на 0,1% меньше, чем в конце января.

Однако депозитный портфель банков вырос по сравнению с концом прошлого года на 1,2% и на 7,4% за последний  год.

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