Азербайджанские банки увеличили депозитный портфель на 7%

На конец февраля 2024 года азербайджанские банки имели депозитный портфель в размере 34 959,3 млн манатов.

Об этом говорится в банковском обзоре, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно документу, это на 0,1% меньше, чем в конце января.

Однако депозитный портфель банков вырос по сравнению с концом прошлого года на 1,2% и на 7,4% за последний год.