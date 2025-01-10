ООН обнародовала прогнозы экономического роста и инфляции в отношении Азербайджана
В 2024 году экономический рост в Азербайджане составил 4,6%, ожидается, что в 2025-2026 годах этот показатель составит в среднем 3%.
Об этом говорится в докладе ООН ”Экономическая ситуация и перспективы в мире на 2025 год "(”World economic situation and prospects 2025").
Напомним, что правительство прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 3,5% в этом году и на 2,8% в следующем.
Кроме того, ООН заявила, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 3,7%, в 2025 году ожидается 3,6%, а в 2026 году-3,1%.
Напомним, что правительство прогнозирует инфляцию в стране в 4,6% в этом году и 4% в следующем.
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