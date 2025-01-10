От Руфата Сафарова требовали отказаться от награды госдепа США

На правозащитника Руфата Сафарова до его ареста оказывалось давление с целью принудить его отказаться от награды госдепа США. Об этом говорится в обращении Сафарова, опубликованном на аккаунте правозащитника в facebook.

По словам активиста, от него требовали сделать это публично.

Сафаров отмечает, что давление на него началось еще в августе 2024 г., когда стало известно, что он номинирован на награду госдепа США «Авторитетный правозащитник» и является главным претендентом на получение этой премии.

«Неоднократно из администрации президента через моего отца передавали месседжи о необходимости публичного отказа от награды. Однако я не мог сделать этого, так как эта была - глобальная оценка моей деятельности.

Именно вопрос о награде разгневал власти и санкционировал мой арест. Но я еще раз заявляю из СИЗО, что и впредь продолжу борьбу против бесправия», - подчеркнул Сафаров.

Он напоминает, что после начала правозащитной деятельности в 2019 г. неоднократно подвергался угрозам.

«Когда я только приступил к деятельности, меня вызвали в Следственное управление генпрокуратуры и потребовали прекратить правозащитную работу. Но я не могу молчать, когда дипломата пытают электричеством, мочатся на голову молодого активиста, бросают в тюрьмы журналистов. Поэтому, я продолжу свою деятельность», - отметил Сафаров.

Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд арестовал его на 4 месяца.

Сафаров отверг обвинения, заявив о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.