Руфат Сафаров
От Руфата Сафарова требовали отказаться от награды госдепа США
На правозащитника Руфата Сафарова до его ареста оказывалось давление с целью принудить его отказаться от награды госдепа США. Об этом говорится в обращении Сафарова, опубликованном на аккаунте правозащитника в facebook.
По словам активиста, от него требовали сделать это публично.
Сафаров отмечает, что давление на него началось еще в августе 2024 г., когда стало известно, что он номинирован на награду госдепа США «Авторитетный правозащитник» и является главным претендентом на получение этой премии.
«Неоднократно из администрации президента через моего отца передавали месседжи о необходимости публичного отказа от награды. Однако я не мог сделать этого, так как эта была - глобальная оценка моей деятельности.
Именно вопрос о награде разгневал власти и санкционировал мой арест. Но я еще раз заявляю из СИЗО, что и впредь продолжу борьбу против бесправия», - подчеркнул Сафаров.
Он напоминает, что после начала правозащитной деятельности в 2019 г. неоднократно подвергался угрозам.
«Когда я только приступил к деятельности, меня вызвали в Следственное управление генпрокуратуры и потребовали прекратить правозащитную работу. Но я не могу молчать, когда дипломата пытают электричеством, мочатся на голову молодого активиста, бросают в тюрьмы журналистов. Поэтому, я продолжу свою деятельность», - отметил Сафаров.
Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд арестовал его на 4 месяца.
Сафаров отверг обвинения, заявив о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.
Написать отзыв
Политика
-
- 10 январь 2025, 23:41
Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан около 17.00 в пятницу перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.
-
В пятницу Соединенные Штаты объявили о самых крупных санкциях в отношении российского энергетического сектора, что обойдется Москве в миллиарды долларов.
-
- 10 январь 2025, 18:20
Удостоверение личности известного экономиста и политического деятеля Губада Ибадоглу оказалось недействительным, что еще больше ограничивает его права после освобождения под домашний арест. Об этом Turan сообщил сам Ибадоглу.
-
- 10 январь 2025, 18:06
Компания BP-Azerbaijan приостановила работы на своей морской платформе Alpha на газоконденсатном месторождении Шах-Дениз из-за технической неисправности подводного газопровода, используемого для транспортировки газового конденсата, сообщила в пятницу представитель компании Тамам Баятлы.
1 отзыв
Elvis
2025-01-10
Награда Авторитетный правозащитник звучит как-то скучно, в советские времена награды звучали намного впечатляюще, например - Ударник коммунистического труда