У инвестиционной компании "Plato Capital and Co.» отозвана лицензия
Отозвана лицензия инвестиционной компании Plato Capital and Co.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию инвестиционной компании Plato capital and Co.
Об этом сообщается на сайте ЦБА.
В сообщении говорится, что финансовая структура не выполнила обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, допущенных в своей деятельности. Поэтому в соответствии со статьей 70.1.6 закона “О рынке ценных бумаг" лицензия компании Plato capital and Сo. аннулирована.
Инвестиционная компания, лицензия которой отозвана в соответствии со статьей 70.3 закона, ликвидируется в соответствии с Гражданским кодексом.
Таким образом, количество инвестиционных компаний, имеющих лицензии в Азербайджане, сократилось до 12.
Plato Capital and Co. была основана в 2002 году «Техникабанком», находящимся в настоящее время в процессе ликвидации, под названием Technika Capital Management. Инвестиционная компания сменила название на Capital Management в 2015 году, на Plato Management в 2018 году и провела ребрендинг в 2019 году. Его уставный капитал составляет 816 тыс манатов. Акционерами инвестиционной компании являются компания Red Block с долей 99% и Лейла Гаджиева с долей 1%.
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