Отозвана лицензия инвестиционной компании Plato Capital and Co.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию инвестиционной компании Plato capital and Co.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

В сообщении говорится, что финансовая структура не выполнила обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, допущенных в своей деятельности. Поэтому в соответствии со статьей 70.1.6 закона “О рынке ценных бумаг" лицензия компании Plato capital and Сo. аннулирована.

Инвестиционная компания, лицензия которой отозвана в соответствии со статьей 70.3 закона, ликвидируется в соответствии с Гражданским кодексом.

Таким образом, количество инвестиционных компаний, имеющих лицензии в Азербайджане, сократилось до 12.

Plato Capital and Co. была основана в 2002 году «Техникабанком», находящимся в настоящее время в процессе ликвидации, под названием Technika Capital Management. Инвестиционная компания сменила название на Capital Management в 2015 году, на Plato Management в 2018 году и провела ребрендинг в 2019 году. Его уставный капитал составляет 816 тыс манатов. Акционерами инвестиционной компании являются компания Red Block с долей 99% и Лейла Гаджиева с долей 1%.