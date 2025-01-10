Самир Шарифов
В Азербайджане после 19-летнего перерыва новый министр финансов
10 января Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра финансов Самира Шарифова.
Он занимал эту должность с 2006 года.
Другим распоряжением главы государства С.Шарифов назначен заместителем премьер-министра.
Он известен в обществе как прозападный чиновник.
Таким образом, в Азербайджане после 19-летнего перерыва будет назначен новый министр финансов.
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1 отзыв
Жаля
2025-01-10
Он никогда не был прозападным и не мог быть. Увы, очень много экономических потрясений пришлись на последние 10 лет на долю Азербайджана. Печально!