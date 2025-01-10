В Азербайджане после 19-летнего перерыва новый министр финансов

10 января Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра финансов Самира Шарифова.

Он занимал эту должность с 2006 года.

Другим распоряжением главы государства С.Шарифов назначен заместителем премьер-министра.

Он известен в обществе как прозападный чиновник.

Таким образом, в Азербайджане после 19-летнего перерыва будет назначен новый министр финансов.