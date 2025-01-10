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(5 часов назад)
Самир Шарифов

Самир Шарифов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане после 19-летнего перерыва  новый министр финансов

10 января Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра финансов Самира Шарифова.

Он занимал эту должность с 2006 года.

Другим распоряжением главы государства С.Шарифов назначен заместителем премьер-министра.

Он известен в обществе как прозападный чиновник.

Таким образом, в Азербайджане после 19-летнего перерыва будет назначен новый министр финансов.

1 отзыв

  • Жаля

    2025-01-10

    Он никогда не был прозападным и не мог быть. Увы, очень много экономических потрясений пришлись на последние 10 лет на долю Азербайджана. Печально!

    Cavab ver

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