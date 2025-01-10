SOCAR объявила параметры эмиссии "Зеленых облигаций"

15 января Государственная нефтяная компания (SOCAR) пустит в обращение “Зеленые облигации”.

Об этом сообщает SOCAR.

Общая сумма эмиссии составляет 200 миллионов долларов США, говорится в сообщении.

До конца февраля можно подписаться на облигации номинальной стоимостью от 1 000 до 200 000 долларов.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Им обещают доходность на 1,5 процентных пункта выше обычных облигаций, находящихся в настоящее время в обращении – 6% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые 3 месяца. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания "Paşa Kapital".

Средства, полученные от продажи облигаций, будут направлены на проекты в области возобновляемых источников энергии компании SOCAR Green, тем самым поддерживая инициативы “зеленой энергии” Азербайджана.

«SOCAR намерен посредством этой эмиссии внести вклад и ускорить развитие экологически чистых источников энергии», — говорится в сообщении.

Напомним, что SOCAR осуществил первый выпуск облигаций для внутренних рынков капитала в 2016 году, а второй - в 2021 году. Сумма каждой из этих эмиссий составила 100 миллионов долларов.