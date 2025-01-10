SOCAR объявила параметры эмиссии "Зеленых облигаций"
15 января Государственная нефтяная компания (SOCAR) пустит в обращение “Зеленые облигации”.
Об этом сообщает SOCAR.
Общая сумма эмиссии составляет 200 миллионов долларов США, говорится в сообщении.
До конца февраля можно подписаться на облигации номинальной стоимостью от 1 000 до 200 000 долларов.
Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Им обещают доходность на 1,5 процентных пункта выше обычных облигаций, находящихся в настоящее время в обращении – 6% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые 3 месяца. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания "Paşa Kapital".
Средства, полученные от продажи облигаций, будут направлены на проекты в области возобновляемых источников энергии компании SOCAR Green, тем самым поддерживая инициативы “зеленой энергии” Азербайджана.
«SOCAR намерен посредством этой эмиссии внести вклад и ускорить развитие экологически чистых источников энергии», — говорится в сообщении.
Напомним, что SOCAR осуществил первый выпуск облигаций для внутренних рынков капитала в 2016 году, а второй - в 2021 году. Сумма каждой из этих эмиссий составила 100 миллионов долларов.
Финансы
-
- 10 январь 2025, 13:38
10 января Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра финансов Самира Шарифова.
-
- 10 январь 2025, 12:15
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изменил “Порядок покупки и продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками”, который он утвердил 15 ноября 2022 года.
-
- 10 январь 2025, 11:59
В 2024 году экономический рост в Азербайджане составил 4,6%, ожидается, что в 2025-2026 годах этот показатель составит в среднем 3%.
-
- 10 январь 2025, 11:29
В 2024 году общий оборот 12 инвестиционных компаний-членов ”Бакинской фондовой биржи " (БФБ) составил около 105,3 млрд манатов.
Написать отзыв