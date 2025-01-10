Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан
Глава МИД Турции приветствовал послание премьер-министра Армении
Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что в регионе открылось окно «исторической» возможности для прочного мира, стабильности и процветания.
«Я верю, что и Армения действует из долгосрочных интересов, и считаем важным позитивное послание премьер-министра Пашиняна в этом направлении», - сказал Фидан, комментируя последнее послание Пашиняна с призывом установить мир с Азербайджаном.
По словам Фидана, Пашинян «выражает мирную позицию и способствует прогрессу в урегулировании».
«Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры между сторонами без посредников. Заключение мира между двумя странами откроет новые возможности в регионе", — подчеркнул Фидан.
Напомним, что накануне Пашинян опубликовал послание из 10 пунктов, реализация которых, как он считает, обеспечит долгосрочный мир между Баку и Ереваном. Официальный Баку пока не комментировал это послание.
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