Глава МИД Турции приветствовал  послание премьер-министра Армении

Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что в регионе открылось окно «исторической» возможности для прочного мира, стабильности и процветания.

«Я верю, что и Армения действует из долгосрочных интересов, и считаем важным позитивное послание премьер-министра Пашиняна в этом направлении», - сказал Фидан, комментируя последнее послание Пашиняна с призывом установить мир с Азербайджаном.

По словам Фидана, Пашинян «выражает мирную позицию и способствует прогрессу в урегулировании».

«Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры между сторонами без посредников. Заключение мира между двумя странами откроет новые возможности в регионе", — подчеркнул Фидан.

Напомним, что накануне Пашинян опубликовал послание из 10 пунктов, реализация которых, как он считает, обеспечит долгосрочный мир между Баку и Ереваном. Официальный Баку пока не комментировал это послание.