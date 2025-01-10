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(5 часов назад)
Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан

Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД Турции приветствовал  послание премьер-министра Армении

Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что в регионе открылось окно «исторической» возможности для прочного мира, стабильности и процветания.

«Я верю, что и Армения действует из долгосрочных интересов, и считаем важным позитивное послание премьер-министра Пашиняна в этом направлении», - сказал Фидан, комментируя последнее послание Пашиняна с призывом установить мир с Азербайджаном.

По словам Фидана, Пашинян «выражает мирную позицию и способствует  прогрессу в урегулировании».

«Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры между сторонами без посредников. Заключение мира между двумя странами откроет новые возможности в регионе", — подчеркнул Фидан.

Напомним, что накануне Пашинян опубликовал послание из 10 пунктов, реализация которых, как он считает,  обеспечит долгосрочный мир между Баку и Ереваном.  Официальный Баку пока не комментировал это послание. 

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