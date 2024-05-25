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Новые правила распространяют прежние требования на социальные сети - эксперт о  документе Миннауки и образования

Новые правила распространяют прежние требования на социальные сети - эксперт о  документе Миннауки и образования

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Новые правила распространяют прежние требования на социальные сети - эксперт о  документе Миннауки и образования

Принятыми 15 мая на  коллегии Министерства науки и образования Азербайджана  «Правилами этического поведения дающих образование (təhsil verənlər)»  введены новые требования к работникам сферы образования, которых прежде не было. Характерно название документа, расширяющее охват исполнителей за пределы преподавательского круга.

"Дающие образование"  должны соблюдать принципы законности, лояльности совестливого и культурного поведения, беспристрастности, общественного доверия.  Учителям и другим работникам этой сферы  запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает. Согласно новым правилам, педагог "должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны". Запрещено курить на территории учебного заведения.

 В предыдущих  «Правилах этического поведения преподавателей» подобных норм не было.

На вопросы Turan  о новых правилах и вытекающих из него обстоятельствах ответил ведущий советник Апшерон-Хызинского Регионального Управления Образования Эльшан Мамедов. Он сказал:

- Вначале отмечу несущественные изменения, не влияющие на принципиальные стороны правил. Это уточнение в название и замена "верховенства закона" на "принцип  законности", которое должен соблюдать коллектив учебного заведения.

Самое интересующее общественность положение "Этических правил" -  о "лояльности". Правила требуют от работников учебного заведения в случаях, выходящих за пределы их должностных полномочий, и в общественных обсуждениях избегать критического комментирования коллег и учебных заведений, а также государственных организаций и их руководителей.   Такое требование имелось в предыдущем нормативном документе, отмененном на Коллегии 15 мая 2024 года. Главное здесь в том, что требование не касается случаев критики незаконных действий.

Вводится условие недопустимости распространения в прессе и социальных сетях негативной информации о коллегах, начальстве и любых учебных заведений. Данное требование отражено в предложении про обязанность работников сферы соблюдать настоящие Правила при общении в медиа и социальных сетях.   Анализируя этот пункт Правил, можно видеть, что разница с предыдущим, принятым 10 лет назад документом в том, что тогда не было указания на социальные сети. В наши дни социальные сети стали важной частью общественной жизни и поэтому введение этого понятия в Правила считаю нормальным.  

Также необходимо отметить нечастые, но все-таки имевшиеся случаи выставления в социальных сетях непроверенной, необъективной  информации о деятельности учебных заведений и его работников. Информация сопровождалась видеозаписями. Такие контенты  иногда выставлялись отдельными преподавателями и другими служащими этих организаций, что вызывало кривотолки в обществе и принижало образ работников сферы образования. Конечно, это неправильно.  Такая информация нарушает принцип субординации. Правильнее социальные сети использовать для пропаганды лучших устремлений в нашей сфере.

Мое внимание привлек пункт новых Правил про обязательство работников сферы противодействовать любым проявлениям коррупции, воспитывать учащихся в духе непримиримости с коррупцией.

Не вижу ничего необычного в требовании к работникам сферы образования не курить в присутствии учащихся. Возможно, до вчерашнего дня мы курили в присутствии учащихся,  теперь такое поведение будет считаться недопустимым.

За соблюдение персоналом Этических Правил несет ответственность руководитель учебного заведения, который вправе применить меры наказания в отношении нарушителя

Невыполняющие настоящие правила и Трудовой договор  работники сферы могут привлекаться к дисциплинарной ответственности  в соответствии с Трудовым законодательством, - объяснил новый нормативный документ Министерства науки и образования главный советник регионального Управления Образования Эльшан Мамедов. 

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Интервью

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