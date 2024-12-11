США продолжат поддерживать гражданское общество в Азербайджане, несмотря на недовольство Баку – помощник Госсекретаря

Во вторник главный представитель администрации Байдена по правам человека Дафна Рэнд раскритиковала решение правительства Баку об аресте защитника прав человека Руфата Сафарова перед поездкой в США для получения премии «Защитник прав человека».

«Это был сигнал, направленный нам и тем, кто обеспокоен ситуацией в области прав человека», — сказала Дафна Рэнд, помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда, в эксклюзивном интервью агентству TURAN.

«По сути, это сигнал о том, что власти продолжат эту тенденцию и не хотят, чтобы США и другие поддерживали этих защитников и гражданское общество в целом», — сказала она.

Вопрос: Международный день ​​прав человека» в Азербайджане, очевидно, не самый счастливый день... Второй день подряд госсекретарь Блинкен чествует азербайджанских лауреатов — вчера в связи с Днем борьбы с коррупцией, а сегодня в связи с защитой прав человека — заочно. Что это говорит о состоянии прав человека в Азербайджане?

Ответ: В случае с Азербайджаном, мы, честно говоря, очень обеспокоены тенденциями, когда речь идет о защитниках прав человека, активистах по борьбе с коррупцией, журналистах и ​​любых оппозиционных голосах в стране. И вчера, и сегодня лауреатов премии секретаря Блинкена из Азербайджана мы не смогли приветствовать здесь, в Вашингтоне. Мы не смогли вручить им эту награду лично, потому что власти Азербайджана арестовали их. Активист борьбы с коррупцией (Севиндж Вагиф гызы) была арестована ранее, а на прошлой неделе был арестован и Руфат Сафаров.

Мы очень обеспокоены этой тенденцией. Мы хотели рассказать миру, насколько важна их работа.

Вопрос: В этом году нет особых достижений в области прав человека в Азербайджане. Число арестованных журналистов с прошлого года удвоилось. Что касается Руфата Сафарова, то его арестовали его за несколько дней до вылета в США. Как Вы думаете, какое послание Баку направляет Вашингтону?

Ответ: Это очень сильное послание, и оно было услышано. Это послание было действительно направлено нам и тем, кто обеспокоен ситуацией в области прав человека.

Основная идея послания заключается в том, что власти собираются продолжать эту тенденцию и не хотят, чтобы Соединенные Штаты и другие поддерживали правозащитников и членов гражданского общества. Послание было громким и ясным, оно услышано. Честно говоря, здесь, в Госдепартаменте и в Конгрессе США, куда г-н Сафаров должен был отправиться сегодня днем, оно было громким и ясным, и было услышано.

Я бы хотела обратить внимание на то, что члены Конгресса обеих партий выступили с заявлениями в поддержку обоих награжденных и раскритиковали их арест.

Вопрос: Критики говорят, что администрация Байдена обещала дать приоритет правам человека, но в случае с Азербайджаном это не так, и ходе нескольких телефонных звонков и встреч приоритетом были вопросы безопасности, карабахского конфликта, но не обязательно прав человека. Вы согласны с этой критикой?

Ответ: Я горжусь командой Госдепартамента. Мы сосредоточились на ситуации с правами человека в Азербайджане, у нас есть замечательный посол Марк Либби, который сделал это приоритетом своего пребывания в Баку.

Сегодня мы вручаем награду сотруднику по правам человека посольства США в Баку, который закончил свою службу и работал по этому вопросу. Во время COP29, был поднят вопрос о бедственном положении правозащитников и журналистов, адвокатов, всех, кто находится в тюрьме.

То есть, мы пытались привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Азербайджане и это шаги, направленные на изменение ситуации.

Вопрос: У вас иссякли инструменты для изменения ситуации?

Ответ: Нет. Мы продолжим удваивать наши усилия, продолжим использовать дипломатию — частную дипломатию, публичную дипломатию, как и сегодняшнее мероприятие. Ты также продолжим использовать некоторые из карательных инструментов, включая визовые санкции и ряд других.

И самое главное, мы продолжим поддерживать деятелей гражданского общества, это наш лучший инструмент. Если мы сможем послать сигнал, что храбрые мужчины и женщины Азербайджана, которые не будут молчать, которые встанут и попытаются сделать то, что лучше для их страны, они найдут друга и поддержку в лице правительства США. Это наш лучший инструмент, мы продолжим это делать и мы не унываем.

Вопрос: Что касается санкций, есть ли какие-либо высокопоставленные должностные лица Азербайджана — помимо тех, кого назвали пару лет назад — которые в настоящее время находятся под визовыми санкциями?

Ответ: Мне нечего сообщить о санкциях. Я просто отошлю вас к предыдущим санкциям.

Вопрос: Власти Азербайджана действуют безнаказанно?

Ответ: В данной ситуации народ страдает от решений правительства и мы поддерживаем народ Азербайджана. У нас долгая история отношений с людьми, которые едут туда и обратно, со студентами, бизнесом и торговлей. Мы хотим поддержать демократическое открытое общество в Азербайджане. Мы верим, что наше партнерство будет крепче и богаче, если мы придем к взаимопониманию в вопросах демократии и прав человека в Азербайджане.

Вопрос: Я хочу перейти к Грузии. С момента объявления последнего пакета санкций произошло много событий. Недавно Вас назначили на должность Хельсинкского комиссара. Эта же Комиссия призвала Госдепартамент ввести санкции против человека, стоящего за всем, что происходит в Грузии, чего пока что не произошло. Почему?

Ответ: В Грузии уже много-много месяцев наблюдаются тревожные признаки, включая принятие закона об иностранных агентах, который направлен на подавление гражданского общества. Поэтому еще до выборов 26 октября мы работали с властями, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу возможности грузин голосовать свободно и честно.

Грузинский народ громко и ясно заявил, что его стремление — вступить в ЕС и правительство США поддерживает эти желания. Ранее против Грузии уже вводились санкции, и мы рассматриваем дальнейшие меры.

Вопрос: Понимаю, что вы не хотите анонсировать санкции, но хочу спросить о санкциях, которые еще не объявлены, о санкциях против г-на Иванишвили. Есть ли что-либо мешающее США сделать это?

Ответ: Это обсуждается на самом высоком уровне, и все, от президента Байдена до секретаря Блинкена и ниже, с большой тревогой следят за тем, что происходит в Грузии.

Вопрос: Мой последний вопрос: признаете ли вы правительство «Грузинской мечты» законным правительством в Грузии?

Ответ: Мы работаем с правительством Грузии. Это система, с которой мы работаем. Мы работаем по всему миру с правительствами и лицами, с которыми мы не согласны и с теми, чей приход к власти нас глубоко беспокоит. Поэтому, мы работаем с «Грузинской мечтой», чтобы вернуться на правильный путь к демократии, реформировать некоторые избирательные институты и практику, отменить законы об иностранных агентах, чтобы предоставить больше места гражданскому обществу, как это и было в Грузии ранее. Сейчас мы наблюдаем отклонение, аномалию. Наша миссия сейчас в том, чтобы вернуться к стремлениям, к тому, чего хотел грузинский народ.