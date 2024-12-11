Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему правозащитной награды госдепа США

Правозащитник Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему награды госдепа США за вклад в защиту прав человека.

"Я очень высоко ценю врученную мне награду и выражаю благодарность послу США в Азербайджане г-ну Либби, выдвинувшему мою кандидатуру на получение этой награды, и главе Госдепартамента США г-ну Блинкену, поддержавшему ее присуждение. К сожалению, официальный Баку арестовал меня, чтобы помешать мне лично получить награду и наказать меня за защиту прав человека", - говорится в заявлении Сафарова, поступившем от близких правозащитника.

Он отмечает, что горд тем, что встал на путь правозащитной деятельности, отстаивания общечеловеческих ценностей и не намерен отклониться от этой линии, «несмотря на клевету и давление», которым его подвергают власти.

«На самом деле я воспринял свой арест как признание правительством моей правозащитной деятельности. Права человека являются не внутренним делом какой-либо страны, а универсальной дефиницией. Без прав человека не может существовать ни государство, ни общество. Я призываю всех объединиться для защиты прав человека", - заявил Сафаров.