Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему правозащитной награды госдепа США
Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему правозащитной награды госдепа США
Правозащитник Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему награды госдепа США за вклад в защиту прав человека.
"Я очень высоко ценю врученную мне награду и выражаю благодарность послу США в Азербайджане г-ну Либби, выдвинувшему мою кандидатуру на получение этой награды, и главе Госдепартамента США г-ну Блинкену, поддержавшему ее присуждение. К сожалению, официальный Баку арестовал меня, чтобы помешать мне лично получить награду и наказать меня за защиту прав человека", - говорится в заявлении Сафарова, поступившем от близких правозащитника.
Он отмечает, что горд тем, что встал на путь правозащитной деятельности, отстаивания общечеловеческих ценностей и не намерен отклониться от этой линии, «несмотря на клевету и давление», которым его подвергают власти.
«На самом деле я воспринял свой арест как признание правительством моей правозащитной деятельности. Права человека являются не внутренним делом какой-либо страны, а универсальной дефиницией. Без прав человека не может существовать ни государство, ни общество. Я призываю всех объединиться для защиты прав человека", - заявил Сафаров.
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