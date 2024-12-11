ПНФА осудила новую волну репрессий в Азербайджане

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила последние аресты журналистов и активистов.

В заявлении отмечается, что ПНФА несмотря на все преследования и давления и впредь будет вести решительную борьбу против планов установления в стране «тоталитарного режима» и не сойдет с этого пути.

«Власти Азербайджана начали после COP29 новую волну репрессий. С начала декабря по политическим мотивам арестованы 9 человек – правозащитник Руфат Сафаров, сотрудники MeydanTV – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы, независимый журналист Рамин Деко, медиа эксперт Ульви Таиров и независимый политик, руководитель Института политического менеджмента Азер Гасымлы. В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Журналист-фотограф Ахмед Мухтар арестован в административном порядке также по сфабрикованному обвинению на 20 суток», - говорится в заявлении ПНФА.

Партия также указывает на вынесение 10 декабря приговора о лишении свободы сроком на 6,5 лет руководителя ее Дашкесанской районной организации Сахиба Мамедзаде, арестованного по ложному обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Таким образом, число политзаключенных в стране за одну неделю возросло с 319 до 328.

ПНФА расценивает последние аресты как составную часть политики правящего режима по полному уничтожению демократических институтов.

«Целью является нанести сокрушительный удар по свободе слова и выражения, правозащитному делу, оппозиционным политическим инициативам. Власти хотят устранить последние остатки независимых медиа, правозащитной работы и возможностей для политической деятельности. В этом смысле частью репрессивной волны является заказной судебный процесс против лидера ПНФА Али Керимли, начатый в августе этого года и завершившийся недавно вынесением ему обвинительного приговора о назначении штрафа в размере 1500 манатов. Кстати, во время судебных заседаний по делу Керимли оказывалось давление на членов и сторонников ПНФА, приходящих к зданию суда, чтобы поддержать его. А 2 декабря против собравшихся перед судом была применена чрезмерная сила, многие из них были задержаны. Двое активистов были приговорены соответственно на 15 и 30 суток административного ареста, а еще 4 членам партии назначены денежные штрафы по 200 манатов.

Более того, задержанные были жестоко избиты полицейскими», - далее говорится в заявлении ПНФА.

При этом указывается, что ранее два активиста ПНФА пришедшие на суд Керимли были подвергнуты административным арестам на сроки 15 и 25 суток, еще один оштрафован на 50 манатов.

ПНФА призвало международное сообщество, в том числе правительства США, ЕС и Великобританию ввести против властей Азербайджана жесткие меры, включая адресные санкции, чтобы остановить сползание страны к «тоталитаризму».

В свою очередь, официальный Баку заявляет, что в Азербайджане никто не преследуются за выражения мнений, арестам подвергаются лица, преступившие закон.

Власти отрицают наличие в стране политзаключенных и нарушение фундаментальных прав граждан.