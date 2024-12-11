Азербайджан сократил профицит платежного баланса более чем в 35 раз
Азербайджан сократил профицит платежного баланса более чем в 35 раз
Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2024 года составил 181,6 миллиона долларов США.
Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, это в 35,2 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.
Общий профицит был сформирован за счет профицита баланса текущих операций страны в размере 3 952,9 миллиона долларов, дефицита на финансовом счете в размере 3 570,5 миллиона долларов и дефицита на балансовых статьях в размере 200,8 миллиона долларов.
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