Азербайджан сократил профицит платежного баланса более чем в 35 раз

Азербайджан сократил профицит платежного баланса более чем в 35 раз

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2024 года составил 181,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, это в 35,2 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

Общий профицит был сформирован за счет профицита баланса текущих операций страны в размере 3 952,9 миллиона долларов, дефицита на финансовом счете в размере 3 570,5 миллиона долларов и дефицита на балансовых статьях в размере 200,8 миллиона долларов.