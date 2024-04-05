Адвокат заявил о нарушении прав бывшего главы Межбанка

Адвокат осужденного бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева заявил о нарушении его прав.

Как сообщил Turan Фахреддин Мехтиев, по решению суда начат процесс конфискации квартиры, которая находится в совместном владении Джахангира Гаджиева и его сестры.

По словам адвоката, квартира были приобретена в 1990-е гг., до того, как Гаджиев стал главой МБА.

В тоже время, есть список имущества физических лиц, в отношении которых не могут быть предъявлены требования об исполнении судебных решений. Согласно этому документу, утвержденному Кабинетом министров 5 июня 2002 г. , конфискации не подлежит квартира, дом или ее отдельные части, если это единственное жилье у должника и его семьи.

Адвокат отметил, что жалобы в судебные органы на неправомерность конфискации квартиры не были удовлетворены и сейчас запущен процесс отъема жилья.

На вопрос, нет ли у бывшего банкира другого жилья, адвокат указал, что у Гаджиева было конфисковано другое имущество, но квартира оказалась единственной.

Другим нарушением прав Гаджиева адвокат назвал лишение его возможности передать нотариальную доверенность сестре и адвокату для представления его интересов.

«Прошло три месяца после вынесения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), однако Джахангир Гаджиев до сих пор не может получить компенсацию, поскольку лишен возможности передать доверенность сестре. Мне он тоже не может выдать доверенность, чтобы представлять его в судах по гражданским делам», - сказал адвокат.

Сестра бывшего банкира Амина Гаджиева накануне обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой с учитывая ухудшающееся состояние здоровья брата, проявить к нему «милосердие» .

* Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года и Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы. Он и другие фигуранты дела были признаны виновными в злоупотреблении, мошенничестве с причинением крупного ущерба, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, даче взятки.

B декабре 2018 г. Генпрокуратура предъявила Гаджиеву новые обвинения в присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.

Согласно неофициальным данным, сумма хищений составила несколько млрд манатов.

В сентябре 2019 года суд прибавил Гаджиеву еще полтора года тюремного срока.

Однако в феврале 2020 г. Бакинский апелляционный суд сократил срок на 3 месяца в связи со смягчением в законодательстве наказания по статьям: 179.3 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В феврале 2022 г. ЕСПЧ удовлетворил жалобу Гаджиева в связи с досудебным арестом и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.