AZAL начал полеты в еще один аэропорт Лондона

AZAL начал полеты в еще один аэропорт Лондона

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 17 марта приступил к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт — Гатвик.

Полеты в Гатвик будут совершаться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении компании.

С запуском нового маршрута AZAL будет совершать между Баку и Лондоном 6 рейсов в неделю.