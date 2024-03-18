AZAL начал полеты в еще один аэропорт Лондона
AZAL начал полеты в еще один аэропорт Лондона
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 17 марта приступил к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт — Гатвик.
Полеты в Гатвик будут совершаться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении компании.
С запуском нового маршрута AZAL будет совершать между Баку и Лондоном 6 рейсов в неделю.
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