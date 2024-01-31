AZAL обязался уважать права человека, соблюдать гендерное равенство, охранять экологию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL сообщил о присоединении к Глобальному договору ООН.

Эта инициатива направлена на поощрение социальной ответственности бизнеса и его соответствию принципам устойчивого развития, говорится в пресс-релизе AZAL.

Членство авиакомпании в Глобальном договоре подразумевает продвижение целей устойчивого развития и ESG-направлений - экологической, социальной и корпоративной устойчивости. Она также обязуется соблюдать 10 принципов Глобального договора ООН, касающихся, в том числе, прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

В рамках соглашения AZAL будет осуществлять деятельность в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Следуя приоритетам своей стратегии устойчивого развития на 2023-2030 годы, авиакомпания планирует проекты, включающие создание комфортных условий труда для сотрудников, продвижение гендерного равенства и другие.