AZAL обязался уважать права человека, соблюдать гендерное равенство, охранять экологию
AZAL обязался уважать права человека, соблюдать гендерное равенство, охранять экологию
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL сообщил о присоединении к Глобальному договору ООН.
Эта инициатива направлена на поощрение социальной ответственности бизнеса и его соответствию принципам устойчивого развития, говорится в пресс-релизе AZAL.
Членство авиакомпании в Глобальном договоре подразумевает продвижение целей устойчивого развития и ESG-направлений - экологической, социальной и корпоративной устойчивости. Она также обязуется соблюдать 10 принципов Глобального договора ООН, касающихся, в том числе, прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
В рамках соглашения AZAL будет осуществлять деятельность в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Следуя приоритетам своей стратегии устойчивого развития на 2023-2030 годы, авиакомпания планирует проекты, включающие создание комфортных условий труда для сотрудников, продвижение гендерного равенства и другие.
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