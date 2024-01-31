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(9 часов назад)
Оппозиция провела шествие и митинг у памятника М.Э.Расулзаде

Оппозиция провела шествие и митинг у памятника М.Э.Расулзаде

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Оппозиция провела шествие и митинг у памятника М.Э.Расулзаде

Оппозиционные партии "Мусават"  и  Народный фронт  совершили в среду в поселке Новханы шествие к памятнику  одного из основателей  Азербайджанской Народной Республики,  политическому и общественному деятелю  Мамед Эмину Расулзаде по случаю его 140-летия.

Выступивший на митинге председатель "Мусават" Ариф Гаджилы отметил, что  Расулзаде родился и жил в Новханы до 17 лет, начал борьбу за свободу и независимую государственность Азербайджана.

Несмотря на враждебную кампанию, развернувшуюся против демократических сил в стране начиная с 1993-го года,  идеи Расулзаде и поставленная им цель - строительство в Азербайджане демократического государства, остается актуальной.

Задача строительства народного, демократического государства все еще  невыполнена - отметил Гаджилы.

Предыдущий председатель "Мусават", председатель Национального центра стратегической мысли  Иса Гамбар  в своем выступлении отметил большой интерес в мире к политическому наследию Расулзаде. Этот интерес сохраняется, несмотря на игнорирование и искажение  действующей властью заслуг этого политического деятеля, сказал он.

Аналогичное шествие провела также партия Народный фронт.  Ее лидер Али Керимли сказал в своем выступлении, что сегодня есть «имперские силы», которые пытаются запятнать память Расулзаде.

Желающие создать в стране монархический режим не могут принять то, что основателем независимого Азербайджана является именно Расулзаде. Именно поэтому прежние и нынешние власти пытаются преуменьшить заслуги и влияние этого человека и его политического наследия, отметил Керимли.

Аналогичную акцию памяти Расулзаде провели также члены партии Демократии и благоденствия.  

В шестиях и митинге оппозиции приняли участие несколько сот человек. Полиция в проведение акции не вмешивалась.

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