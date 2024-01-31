Оппозиция провела шествие и митинг у памятника М.Э.Расулзаде
Оппозиция провела шествие и митинг у памятника М.Э.Расулзаде
Оппозиционные партии "Мусават" и Народный фронт совершили в среду в поселке Новханы шествие к памятнику одного из основателей Азербайджанской Народной Республики, политическому и общественному деятелю Мамед Эмину Расулзаде по случаю его 140-летия.
Выступивший на митинге председатель "Мусават" Ариф Гаджилы отметил, что Расулзаде родился и жил в Новханы до 17 лет, начал борьбу за свободу и независимую государственность Азербайджана.
Несмотря на враждебную кампанию, развернувшуюся против демократических сил в стране начиная с 1993-го года, идеи Расулзаде и поставленная им цель - строительство в Азербайджане демократического государства, остается актуальной.
Задача строительства народного, демократического государства все еще невыполнена - отметил Гаджилы.
Предыдущий председатель "Мусават", председатель Национального центра стратегической мысли Иса Гамбар в своем выступлении отметил большой интерес в мире к политическому наследию Расулзаде. Этот интерес сохраняется, несмотря на игнорирование и искажение действующей властью заслуг этого политического деятеля, сказал он.
Аналогичное шествие провела также партия Народный фронт. Ее лидер Али Керимли сказал в своем выступлении, что сегодня есть «имперские силы», которые пытаются запятнать память Расулзаде.
Желающие создать в стране монархический режим не могут принять то, что основателем независимого Азербайджана является именно Расулзаде. Именно поэтому прежние и нынешние власти пытаются преуменьшить заслуги и влияние этого человека и его политического наследия, отметил Керимли.
Аналогичную акцию памяти Расулзаде провели также члены партии Демократии и благоденствия.
В шестиях и митинге оппозиции приняли участие несколько сот человек. Полиция в проведение акции не вмешивалась.
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