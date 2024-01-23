AZAL объявил скидки на авиабилеты в шесть городов Европы

AZAL объявил скидки на авиабилеты в шесть городов Европы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты в популярные города Европы по более выгодным ценам, сообщила пресс-служба компании.

Отправиться по скидочным авиабилетам можно в Прагу, Лондон, Вену, Берлин, Барселону и Милан. Предложение действует на билеты, приобретенные с 23 января по 1 февраля и распространяется на перелеты с 1 февраля по 17 апреля за исключением пиковых периодов.

Цены на авиабилеты с включением аэропортовских сборов составляют по направлениям Баку-Вена-Баку, Баку-Прага-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку-Милан-Баку - 299 евро; Баку-Барселона-Баку - 349 евро; Баку-Лондон-Баку - 359 евро ( аэропорт Гатвик) и - 391 евро (аэропорт Хитроу).

Количество скидочных авиабилетов ограничено. Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.