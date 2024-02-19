Азербайджан вводит ветеринарный паспорт для домашних животных, соответствующий международным стандартам

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) представило официальную форму "Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных", что является шагом, направленным на повышение стандартов защиты животных и соблюдение нормативных требований.

В заявлении, опубликованном AQTA, подчеркивается, что недавно утвержденная форма отражает тщательное рассмотрение правовых норм, соответствие международным требованиям и готовность реагировать на опасения владельцев домашних животных. Введение этого стандартизированного ветеринарного паспорта призвано упростить административные процессы и способствовать ответственному владению домашними животными.

Региональным подразделениям AQTA поручено контролировать выдачу ветеринарных паспортов домашним животным после получения заявлений от владельцев животных. Кроме того, AQTA будет вести реестр животных, которым выдан соответствующий паспорт, обеспечивать в стране всестороннюю документацию и отслеживание домашних животных.

Важно отметить, что принятие ветеринарного паспорта соответствует международным протоколам, поскольку домашним животным, имеющим действительные ветеринарные паспорта, выданные в зарубежных странах, не потребуется получать дополнительные документы при перевозке через границу.

При этом, соблюдение внутренних нормативных актов по-прежнему имеет важное значение. В соответствии с "Правилами содержания собак, кошек и других домашних животных в жилых помещениях Азербайджанской Республики", утвержденными Кабинетом Министров, владельцы домашних животных должны получить ветеринарный сертификат и соответствующий паспорт в региональных подразделениях AQTA для международной перевозки домашних животных. Кроме того, за предоставление услуг оформления ветеринарного паспорта как юридическим, так и физическим лицам взимается, предусмотренная Законом "О государственной пошлине", государственная пошлина в размере 20 манатов.