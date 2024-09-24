Стадион «Məhsul»
Бакинский суд вынес приговор бывшему директору стадиона и лидеру профсоюза по делу о мошенничестве
Бакинский суд по тяжким преступлениям признал бывшего директора стадиона «Мехсул» Алика Гасанова и председателя Азербайджанских профсоюзных спортивных организаций Надира Алиева виновными в громком деле о мошенничестве. Гасанов был приговорен к семи годам лишения свободы, а Алиев, считающийся главным виновником мошенничества, получил условный срок, несмотря на то, что не возместил ни копейки ущерба. Алиев был освобожден в зале суда.
Гасанов и Алиев были арестованы в 2022 году и обвинены по статьям 178.4 (мошенничество, повлекшее особо крупный ущерб), 32.4 и 312.1-2 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Азербайджана. Обвинение утверждало, что двое должностных лиц обманули предпринимателей, занимающихся высотным строительством, ложно заявив, что территория стадиона была продана за 5,5 млн манатов. На самом деле предприниматели дали руководству стадиона и руководству Конфедерации взятку в размере 900 тыс манатов.
Адвокат одного из потерпевших Аслан Исмаилов счел решение суда незаконным. В беседе с Turan Исмаилов заявил, что в ходе следствия Алиев признался в продаже стадиона по указанию председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттара Мехбалыева и соответствующем распределении вырученных средств. «Потерпевшие последовательно заявляли, что именно Саттар Мехбалыев и Надир Алиев организовали продажу стадионов. Алик Гасанов также признался в продаже стадиона «Мехсул» по указанию Алиева, действующего от имени Мехбалыева», — сказал Исмаилов.
Исмаилов подчеркнул, что его ходатайство о допросе Мехбалыева в качестве свидетеля было отклонено, несмотря на поддержку, как потерпевших, так и обвиняемых. Он утверждает, что в ходе судебного разбирательства Алиев обвинил его в принуждении к даче показаний против Мехбалыева и назвал это «откровенной клеветой». Эльчин Рустамов, еще одна жертва, которую представлял Исмаилов, как сообщается, понес убытки в размере около 1 миллиона долларов. Эти убытки остаются невозмещенными.
Выразив недовольство приговором, Исмаилов заявил о намерении обжаловать решение суда. Попытки получить от Мехбалыева или его законных представителей заявление по делу не увенчались успехом.
Дело подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу коррупции и плохого управления в спортивном и профсоюзном секторах Азербайджана.
Этот случай указывает на небезосновательность сохраняющейся обеспокоенности в связи с коррупцией и плохого управления в спортивном и профсоюзном секторах Азербайджана.
Общество
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