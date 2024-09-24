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(11 минут назад)
Военное руководство Турции прибыло в Баку на выставку  ADEX

Военное руководство Турции прибыло в Баку на выставку  ADEX

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Военное руководство Турции прибыло в Баку на выставку ADEX

Командование ВС Турции прибыло в Азербайджана для участия на 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX.

В составе делегации министр обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба Метин Гюрак, командующий  ВМС Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу.

На встречах в Баку запланированы обсуждения вопросов расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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