Военное руководство Турции прибыло в Баку на выставку ADEX

Военное руководство Турции прибыло в Баку на выставку ADEX

Командование ВС Турции прибыло в Азербайджана для участия на 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX.

В составе делегации министр обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба Метин Гюрак, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу.

На встречах в Баку запланированы обсуждения вопросов расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.