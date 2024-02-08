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(3 часа назад)
Бывший судья Бардинского района помещен под домашний арест

Бывший судья Бардинского района помещен под домашний арест

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Бывший судья Бардинского района помещен под домашний арест

Бывший судья Бардинского районного суда Эльсун Ахмедов обвиняется в получении взятки. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры, Ахмедову 8 февраля было выдвинуто обвинение по ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело по факту незаконных действий должностных лиц Бардинского района было открыто на основе жалобы гражданина в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Расследование проводилось совместном с Судебно-правовым советом.

В деятельности Ахмедова были выявлены профессиональные недостатки и решением Судебно-правового совета от 21 декабря 2023 г. его полномочия не были продлены.

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