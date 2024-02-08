Бывший судья Бардинского района помещен под домашний арест
Бывший судья Бардинского района помещен под домашний арест
Бывший судья Бардинского районного суда Эльсун Ахмедов обвиняется в получении взятки. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры, Ахмедову 8 февраля было выдвинуто обвинение по ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело по факту незаконных действий должностных лиц Бардинского района было открыто на основе жалобы гражданина в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Расследование проводилось совместном с Судебно-правовым советом.
В деятельности Ахмедова были выявлены профессиональные недостатки и решением Судебно-правового совета от 21 декабря 2023 г. его полномочия не были продлены.
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- Прошу слова
- 8 февраль 2024 13:40
Общество
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- 8 февраль 2024, 17:03
В Ассоциации по управлению медицинскими территориальными формированиями (ТАБИБ) подтвердили эту информацию в ответе на запрос Turan. У жителя села Машхан, мальчика 2018 года рождения, после обследования и анализов в профильных отделениях Астаринской районной центральной больницы диагностирован корь. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь, проведены профилактические инфузии, а поскольку у пациента не было тяжелых симптомов, он был выписан домой на амбулаторное лечение.
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- 8 февраль 2024, 16:13
Накануне внеочередных президентских выборов акционеры компании Baku International Tobacco ASC провели пикет у здания компании - бывшего советского Табачного комбината, требуя выплаты им причитающиеся дивиденды за 25 лет работы предприятия.
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- 8 февраль 2024, 14:27
Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по итогам досрочных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане, действующий президент Ильхам Алиев одержал уверенную победу с подавляющим преимуществом в 92,05 процента. Остальные кандидаты набрали процентные показатели в диапазоне от 0,53 до 2,18, что отражает значительную разницу в поддержке избирателей.
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- 8 февраль 2024, 13:55
Начиная с 8-го февраля в течение суток в Баку и на Апшероне будет ветрено. Сила юго-западного ветра будет доходить до 20 метров в секунду. В ночь на 9-е число по районам страны также подует западный ветер со скоростью 18-23 метра в секунду, сообщают синоптики Минэкологии.
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