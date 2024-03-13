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(12 часов назад)
Двое полицейских погибли в Карабахе из-за неосторожного обращения с оружием

Двое полицейских погибли в Карабахе из-за неосторожного обращения с оружием

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Двое полицейских погибли в Карабахе из-за неосторожного обращения с оружием

Минувшей ночью двое сотрудников полиции погибли на освобожденных территориях в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом Turan сообщили в пресс-службе МВД.

В результате стрельбы из служебного оружия смертельные ранения по неосторожности получили офицер Рамиз Исмайлов 1982г.р. и рядовой Абид Мустафазаде. Один из них скончался на месте, а другой - по пути  в больницу. Ведется расследование, говорится в сообщении.

МВД не уточняет, где именно произошел инцидент и кто открыл огонь.

 

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