Двое полицейских погибли в Карабахе из-за неосторожного обращения с оружием

Минувшей ночью двое сотрудников полиции погибли на освобожденных территориях в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом Turan сообщили в пресс-службе МВД.

В результате стрельбы из служебного оружия смертельные ранения по неосторожности получили офицер Рамиз Исмайлов 1982г.р. и рядовой Абид Мустафазаде. Один из них скончался на месте, а другой - по пути в больницу. Ведется расследование, говорится в сообщении.

МВД не уточняет, где именно произошел инцидент и кто открыл огонь.