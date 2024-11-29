«Люди предпочтут зарплату в 1000–1500 манатов пособию в 400 манатов»

«Если кто-то видит пособие в 400 манатов с одной стороны и зарплату в 1500 манатов с другой, он, естественно, выберет работу»

«Адресная социальная помощь (АСП) вообще не является пожизненной практикой нигде в мире. Это переходный проект». Такое заявление сделал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на заседании комитета 28 ноября.

Адресная социальная помощь (АСП) в Азербайджане реализуется с 2006 года. Тогда же в стране были прекращены выплаты ежемесячных пособий на детей (детские пособия).

«За эти годы миллионы наших граждан воспользовались этим проектом. Однако самым опасным аспектом этого проекта является то, что он отрывает людей от труда и делает их зависимыми. Были многочисленные случаи мошенничества, предоставления поддельных документов...», - добавил депутат.

В стране уже много лет слышны жалобы на АСП. С одной стороны, есть многочисленные обвинения в получении такой помощи лицами по поддельным документам. С другой стороны, есть жалобы на низкий размер помощи и необоснованные отклонения заявлений.

Житель Баку Шаиг Ахмедов (имя изменено) рассказал радиостанции «Азадлыг», что не может получить АСП, и выразил свое разочарование: «У меня на попечении жена и двое маленьких детей. Мы живем в съемной квартире. Я единственный кормилец в семье. Однако моя работа неофициальная, а зарплата слишком низкая, чтобы покрыть и аренду, и расходы на детей».

По его словам, его заявление на социальную помощь было отклонено: «Они сказали мне, что мне нужно иметь официальную работу и источник дохода на свое имя, чтобы претендовать на помощь. Если бы у меня был нормальный источник дохода, зачем бы мне нужна была эта помощь? Теперь я в тупике».

Согласно законодательству, АСП — это финансовая помощь, предоставляемая государством малообеспеченным семьям. Этот вид помощи доступен семьям, среднемесячный доход на одного члена которых ниже установленного критерия нуждаемости по независящим от них причинам. На 2024 год критерий нуждаемости в Азербайджане установлен в размере 270 манатов.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили агентству «Туран», что недавние законодательные изменения сделали программу АСП более доступной, а требования к ее участникам значительно смягчены: «Количество данных, требуемых от семей для электронных заявлений на АСП, было значительно сокращено, и теперь эта информация берется из соответствующих электронных баз данных. Затем данные проверяются в электронном виде... Проверка на месте также проводится для предотвращения мошенничества, гарантируя, что семья проживает по указанному адресу».

В министерстве подчеркнули, что среднемесячная сумма АСП на семью неуклонно растет: «Среднемесячная сумма АСП на семью выросла в 13,1 раза по сравнению с 2006 годом и на 1 сентября 2024 года достигла 470 манатов. В настоящее время АСП поддерживают 77 000 семей, охватывая 350 000 человек. В начале этого года АСП получали около 65 000 малообеспеченных семей с численностью около 275 000 человек. Как видно, рост есть. Получать АСП может любой человек, имеющий на это право».

Однако за последние годы число получателей АСП в стране сократилось более чем вдвое. По данным Государственного Комитета Статистики, к концу 2023 года АСП получали 64 000 семей, или 272 300 человек. Это на 18 500 человек, или 1 500 семей меньше, чем в 2022 году. На 1 июля 2017 года АСП получали 120 300 малообеспеченных семей (498 400 человек).

Вместо этого чиновники в последние годы концентрируют внимание на введении программы самозанятости. Министерство отметило, что к концу этого года в рамках программы самозанятости будут созданы микропредприятия для 92 000 семей.

Однако были жалобы на проблемы со здоровьем скота, предоставленного семьям в рамках программы самозанятости. Такие опасения даже были высказаны в парламенте, хотя правительство заняло жесткую позицию в отношении этой критики.

Экономист Натиг Джафарли сообщил Радио "Азадлыг", что правительство отчасти право в этом вопросе: «Этот вид социальной помощи не является пожизненным. АСП предоставляется на определенный период, и государство предлагает гражданину работу. Естественно, как только гражданин начинает работать, АСП прекращается».

Однако он также отметил, что проблема в Азербайджане заключается в минимальной разнице между АСП и предлагаемой заработной платой: «Это особенно актуально в регионах, где заработная плата крайне низка. Поэтому семьи и отдельные лица, получающие АСП, думают, что даже если они и будут искать работу, то лучшее, что они найдут, — это должность с зарплатой 300-400 манатов».

По словам Джафарли, люди склонны продолжать получать социальную помощь, если не могут найти высокооплачиваемую работу. «Так происходит во всем мире. Чтобы устранить эту тенденцию, труд должен лучше оплачиваться. Зарплаты в стране должны расти, чтобы люди видели явное преимущество: с одной стороны, 400 манатов АСП, с другой — зарплата в 1000–1500 манатов. Естественно, они выберут последнее. Текущая ситуация — результат политики правительства».