МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы

МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы

Самире Гасымлы - супруге политолога Азера Гасымлы, введен запрет на выезд из Азербайджана. Об этом она сама сообщила Turan.

30 ноября ей не позволили отбыть из Бакинского аэропорта в зарубежную командировку.

«Сначала мне в паспорте поставили штамп, но затем попросили подождать. После этого мне сообщили, что введен «стоп» на мой выезд из страны», - отметила Гасымлы. По ее словам, «стоп» ввело МВД.

«Так мстят нашей семье, оказывают давление на моего супруга Азера Гасымлы. Это также связано с моими критическими выступлениями», - сказала Гасымлы.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Самира Гасымлы, как эксперт по политической психологии известна со своими комментариями в независимых СМИ.

Ранее, 22 ноября ее мужа, директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы также не выпустили из страны. Несколько дней спустя он был допрошен в Бакинского полиции в качестве свидетеля по некоторым уголовным делам. При этом, причину запрета на выезд из страны ему не объяснили.