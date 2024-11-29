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(59 минут назад)
МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы

МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы

Самире Гасымлы - супруге политолога Азера Гасымлы, введен запрет на выезд из Азербайджана.  Об этом она сама сообщила Turan.

30 ноября ей не позволили отбыть из Бакинского аэропорта в зарубежную командировку.

«Сначала мне в паспорте поставили штамп, но затем попросили подождать. После этого мне сообщили, что  введен «стоп»  на мой выезд из страны», - отметила Гасымлы.  По ее словам, «стоп» ввело МВД.

«Так мстят нашей семье, оказывают давление на моего супруга Азера Гасымлы. Это также связано с моими критическими выступлениями», - сказала Гасымлы.  

Получить комментарии в МВД не удалось.

Самира Гасымлы, как эксперт по политической психологии известна со своими комментариями в независимых СМИ.

Ранее, 22 ноября ее мужа, директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы также не выпустили из страны. Несколько дней спустя он был допрошен в Бакинского полиции в качестве свидетеля по некоторым уголовным делам. При этом, причину запрета на выезд из страны ему не объяснили.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-11-29

    Это следовало ожидать я честно говоря слушаю часто Азера Гасымлы часто он был в гостях на канале у Османгызы и уже тогда понимал что его так спокойно не оставят я говорил уже что у нас власти нет если ее нет значит и законов нет конституция не работает значит будет беспредел Азер Гасымлы в своих речах критиковал власть а им это не нравится даже малейшая критика...

    Cavab ver

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