МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы
МВД ввело запрет на выезд из страны и супруге Азера Гасымлы
Самире Гасымлы - супруге политолога Азера Гасымлы, введен запрет на выезд из Азербайджана. Об этом она сама сообщила Turan.
30 ноября ей не позволили отбыть из Бакинского аэропорта в зарубежную командировку.
«Сначала мне в паспорте поставили штамп, но затем попросили подождать. После этого мне сообщили, что введен «стоп» на мой выезд из страны», - отметила Гасымлы. По ее словам, «стоп» ввело МВД.
«Так мстят нашей семье, оказывают давление на моего супруга Азера Гасымлы. Это также связано с моими критическими выступлениями», - сказала Гасымлы.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Самира Гасымлы, как эксперт по политической психологии известна со своими комментариями в независимых СМИ.
Ранее, 22 ноября ее мужа, директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы также не выпустили из страны. Несколько дней спустя он был допрошен в Бакинского полиции в качестве свидетеля по некоторым уголовным делам. При этом, причину запрета на выезд из страны ему не объяснили.
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1 отзыв
Ruslan
2024-11-29
Это следовало ожидать я честно говоря слушаю часто Азера Гасымлы часто он был в гостях на канале у Османгызы и уже тогда понимал что его так спокойно не оставят я говорил уже что у нас власти нет если ее нет значит и законов нет конституция не работает значит будет беспредел Азер Гасымлы в своих речах критиковал власть а им это не нравится даже малейшая критика...