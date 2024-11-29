В Москве прошло заседание Экономического совета СНГ, на котором особое внимание уделено региональному экономическому и транспортному сотрудничеству

В Москве прошло заседание Экономического совета СНГ, на котором особое внимание уделено региональному экономическому и транспортному сотрудничеству

В российской столице состоялось 104-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором представители государств-членов обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества и ключевые региональные инициативы. Азербайджан представлял первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Заседание прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ, председателя Экономического совета СНГ Алексея Оверчука. С докладами о работе совета выступили Оверчук и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

С комплексным обзором деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности за 2018–2023 годы выступил генеральный директор ЦСВЯК, руководитель совета Сергей Шогуров. С 2002 года в соответствии с поручением глав государств СНГ основное внимание уделяется созданию постоянных выставочных павильонов государств-участников, и Совет играет в этом ключевую роль.

Делегации обсудили широкий круг вопросов экономического сотрудничества, включая разработку национальных стратегий развития промышленности, меры по повышению безопасности ядерной энергетики и предложения по новому протоколу, направленному на активизацию сотрудничества в промышленных секторах.

Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 28 апреля 2025 года в Ташкенте.

В кулуарах встречи Алексей Оверчук отметил существенное увеличение грузоперевозок через российско-азербайджанскую границу, зафиксировав пятикратный рост. Он объяснил это растущим вниманием к модернизации международных пунктов пропуска и стратегическим значением международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Впервые российское правительство учредило должность вице-премьера, ответственного за транспорт и логистику. Коридор «Север-Юг» имеет решающее значение для соединения Северной Европы, стран Востока и Глобального Юга. Это включает в себя создание и расширение маршрутов через Черное море, Южный Кавказ и Каспийский регион», — сказал Оверчук.

Оверчук подчеркнул прогресс в развитии западного маршрута коридора, проходящего вдоль побережья Каспийского моря через Россию и Азербайджан в Иран.

«Современная дорога, соединяющая Россию и Иран через Азербайджан, уже функционирует, способствуя росту грузопотока», — добавил он. «Российское правительство отдает приоритет модернизации международных контрольно-пропускных пунктов для поддержки этого».

Коридор Север-Юг стал жизненно важным маршрутом для улучшения торговли между Евразией и Глобальным Югом, при этом Азербайджан играет центральную роль в соединении ключевых рынков. Расширенное сотрудничество было воспринято как позитивный шаг в содействии экономической интеграции среди государств-членов СНГ.