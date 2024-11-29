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(58 минут назад)
AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля - Тель-Авив - и обратно. 

Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

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