AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив

В Азербайджане ожидаются определенные изменения в обеспечении граждан некоторыми лекарственными средствами в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования. Этот вопрос может быть отражен в поправках к «Закону о медицинском страховании», обсуждаемых в Комитете по здравоохранению Милли Меджлиса (Национального собрания) и рекомендуемых к пленарному заседанию парламента. Согласно предлагаемым изменениям, лекарственные средства, гарантированно используемые для амбулаторного или стационарного лечения, будут определяться пакетом услуг.