Госслужба и прокуратура отчитались о мерах по борьбе с уклонением от призыва в армию

Госслужба и прокуратура отчитались о мерах по борьбе с уклонением от призыва в армию

В минувшем году в Азербайджане были открыты уголовные дела по 20 случаям уклонения от призыва на действительную военную службу. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Уголовные дела на основе представленных госслужбой материалов были возбуждены по статьям 321.1 (уклонение от военной службы) и 321.2 (уклонение от военной службы в военное время) УК Азербайджана.

6 уголовных дел уже направлены для рассмотрения в суды, по остальным предварительное следствие продолжается.

Кроме того, в настоящее время 125 человек переданы в распоряжение соответствующих управлений и отделов Госслужбы для направления на срочную действительную военную службу.