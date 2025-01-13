Гражданин Индии погиб в результате происшествия в Пирекешкюле

Один гражданин Индии погиб, другой получил травмы в результате происшествия на одном из предприятий в Апшеронском районе. Об этом 13 января сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Так, Хари Пракаш (2003 г.р.) и Тхаттару Падиккал (1982 г.р.) получили травмы в ходе работ по установке ветряных турбин на территории поселка Пирекешкюль. Оба пострадавших были госпитализированы, однако спасти жизнь Пракашу не удалось.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре проводится расследование.