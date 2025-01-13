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(16 часов назад)
Гражданин Индии погиб в результате происшествия в Пирекешкюле
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гражданин Индии погиб в результате происшествия в Пирекешкюле

Один гражданин Индии  погиб, другой получил травмы в результате происшествия на одном из предприятий в Апшеронском районе. Об этом 13 января сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Так, Хари Пракаш (2003 г.р.) и Тхаттару Падиккал (1982 г.р.) получили травмы в ходе работ по установке ветряных турбин на территории поселка Пирекешкюль. Оба пострадавших были госпитализированы, однако спасти жизнь Пракашу не удалось.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре проводится расследование.

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