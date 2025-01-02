И газ, и свет стали дороже. "Это будет продолжаться"

По просьбам государственных учреждений Тарифный (ценовой) совет на недавнем заседании повысил цены в нескольких секторах.

В заявлении, опубликованном 2 января, совет впервые объявил об утверждении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. До сих пор эти услуги предоставлялись без государственного регулирования, что приводило к разным ценам. Утвержденные тарифы включают:

Подключения к водопроводу: Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшеронский район: 200 AZN. Другие административные районы: 170 манатов.

Подключения к сточным водам: Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшеронский район: 345 AZN. Другие административные районы: 290 манатов.



Кроме того, выросла стоимость услуг по отоплению для домохозяйств.

Совет утверждает, что в настоящее время стоимость предоставления отопления ОАО «Азеристиликтехизат» составляет 1,10 маната за квадратный метр. Однако с 2011 года плата за эти услуги установлена ​​в размере 0,15 маната за квадратный метр.

Новые тарифы включают в себя:

Для домохозяйств без счетчиков: 0,30 маната за квадратный метр.

Для домохозяйств со счетчиками: 14,6 манатов за 1 Гкал (примерно 40-50 кв. м).

Тариф на природный газ, поставляемый для централизованных систем отопления многоквартирных домов, остается неизменным.

Рост цен на природный газ и электроэнергию

Для бытового потребления новые тарифы на газ составляют:

До 1200 кубометров в год: увеличено на 0,5 гяпика, теперь 12,5 гяпика за кубометр.

увеличено на 0,5 гяпика, теперь 12,5 гяпика за кубометр. 1200–2500 кубометров в год: увеличено на 2 гяпика, теперь 22 гяпика за кубометр.

увеличено на 2 гяпика, теперь 22 гяпика за кубометр. Свыше 2500 кубометров в год: увеличено на 5 гяпиков, теперь 30 гяпиков за кубометр.

Цены на электроэнергию также выросли:

До 200 кВтч: увеличено на 0,4 гяпика, теперь 8,4 гяпика за кВтч.

увеличено на 0,4 гяпика, теперь 8,4 гяпика за кВтч. 200–300 кВтч: увеличено на 1 гяпик, теперь 10 гяпик за кВтч.

увеличено на 1 гяпик, теперь 10 гяпик за кВтч. Свыше 300 кВтч: увеличено на 2 гяпика, теперь 15 гяпиков за кВтч.

Новые тарифы вступят в силу 2 января 2025 года.

Совет оправдывает повышение цен на газ, заявляя, что текущие внутренние средние тарифы на газ ниже себестоимости. Корректировки направлены на устранение экономических потерь, обеспечение прибыльности и привлечение инвестиций в сектор.

Совет также подчеркнул, что рост цен на газ влияет на себестоимость производства электроэнергии, что требует введения новых тарифов на электроэнергию для обеспечения устойчивости услуг.

Эксперты выражают обеспокоенность

Экономист Зохраб Исмаил сказал Радио Азадлыг, что помимо газоснабжения качество других коммунальных услуг остается проблемным. Он отметил частые отключения электроэнергии, нестабильное напряжение и недостаточное отопление во многих районах. Он описал ситуацию как отражение финансовых кризисов в таких учреждениях, как Azerigas, Azeristiliktechizat и Azerishiq, добавив, что повышение цен в значительной степени является попыткой решить эти кризисы и заполнить бюджетные пробелы.

Экономист Рашад Гасанов поделился с Turan тем, что рост цен отражает инфляционное давление, которое увеличивает стоимость услуг, неизбежно перекладывая эти расходы на конечных потребителей. Он подчеркнул необходимость большей прозрачности и оптимизации финансового и операционного управления в этих секторах, прежде чем рассматривать дальнейшее повышение тарифов.

Гасанов также отметил, что более высокие цены могут стимулировать ответственное потребление и сократить чрезмерное использование, что положительно скажется на окружающей среде. Однако он предупредил, что следует принять особые меры для семей с низким доходом и тех, кто зависит от электроэнергии в регионах, где нет доступа к природному газу.

Ожидается, что недавний рост в большей степени затронет домохозяйства с более высоким доходом, однако необходимо также уделять внимание уязвимым слоям населения в отдаленных районах, особенно в суровые зимы.