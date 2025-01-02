Подозреваемый в смертельной новогодней атаке в Новом Орлеане связан с ИГИЛ, говорят чиновники
Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый в смертельном новогоднем нападении в Новом Орлеане, как сообщается, записал видео, на которых он выражает планы убить свою семью и свое решение присоединиться к ИГИЛ, сообщили власти. Джаббар, 42-летний ветеран армии и уроженец Техаса, въехал на арендованном пикапе в толпу на Бурбон-стрит, убив 15 человек и ранив десятки, прежде чем был смертельно ранен полицией.
По словам официальных лиц, проинформированных о ходе расследования, видеозаписи, предположительно записанные по пути из Техаса в Луизиану, подробно описывают развивающиеся планы Джаббара. Первоначально намереваясь убить свою семью, Джаббар изменил фокус после того, как, как сообщается, сны вдохновили его присоединиться к ИГИЛ. В его грузовике находились потенциальные взрывные устройства и флаг ИГИЛ, что вызвало опасения относительно более широких связей с экстремистами.
Джаббар, служивший в армии США с 2007 по 2020 год, был ветераном с наградами, служившим в Афганистане. После службы в армии он занялся карьерой в сфере ИТ и недвижимости, хотя в последние годы его ждали финансовые и личные проблемы. В его послужном списке есть судимости за кражу и вождение в нетрезвом виде, а также обвинения в домашнем насилии.
Федеральные и местные агентства расследуют мотивы Джаббара, его прошлое и любые связи с экстремистскими сетями. Компания по прокату автомобилей Turo подтвердила, что ее автомобиль использовался в нападении, и сотрудничает с властями.
Нападение подчеркивает растущую обеспокоенность внутренним экстремизмом и ролью личных обид в подпитке радикализации.
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