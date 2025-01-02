Повышение цен в Азербайджане: общественная реакция и экономические последствия

Азербайджан встретил новый год масштабным повышением тарифов на газ, электроэнергию, воду и лекарства, что вызвало широко распространенную обеспокоенность среди граждан по поводу финансовой нагрузки на домохозяйства. В то время как чиновники защищают меры как необходимые для экономической устойчивости, критики предупреждают о проблемах, связанных с застоем заработной платы и пенсий.

Экономическое бремя и влияние на домохозяйства

Рост происходит на фоне скромных доходов. Минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 400 манатов, минимальная пенсия — 320 манатов, а критерий нуждаемости, используемый для определения права на социальную помощь, установлен на уровне 285 манатов. Для многих граждан эти уровни едва покрывают основные расходы на жизнь, даже до повышения тарифов.

«Это значительный финансовый шок для семей с низким и средним доходом», — сказал Губад Ибадоглу, экономист и председатель Центра экономических исследований. «В то время как правительство обещает улучшение качества услуг и экономическую устойчивость, эти повышения сократят бюджеты домохозяйств и могут ввергнуть больше людей в нищету».

Например, ожидается, что средний счет за электроэнергию для домохозяйств вырастет на 7,8%, причем более высокие ставки будут для тех, кто потребляет больше энергии. Тарифы на газ также резко подскочили, особенно для домохозяйств с высоким потреблением, чьи расходы могут увеличиться более чем на 7 манатов в месяц. Впервые введены сборы за подключение к воде и канализации с дифференцированными ставками для городских и сельских районов.

Было ли это необходимо?

Правительство Азербайджана утверждает, что корректировки были неизбежны. Рост издержек производства, волатильность мировых цен на энергоносители и необходимость привлечения инвестиций для модернизации инфраструктуры называются ключевыми факторами.

«Мы стремимся обеспечить долгосрочную устойчивость критически важных услуг», — сказал Микаил Джаббаров, председатель Тарифного совета. «Эти изменения отражают реальную себестоимость продукции и направлены на снижение зависимости от государственных субсидий при сохранении доступности для большинства».

Однако аналитики сомневаются в правильности выбора времени. «Инфляционное давление уже велико», — сказал экономический обозреватель Тогрул Джуварлы. «Это еще больше усилит нагрузку на располагаемые доходы, ограничит потребление и потенциально замедлит экономический рост».

Стимул или стагнация?

Правительство утверждает, что эти реформы будут стимулировать экономический рост за счет создания более прозрачной и благоприятной для инвесторов среды. Например, новые ценовые ограничения на лекарства направлены на стимулирование честной конкуренции и обеспечение надежных поставок. Аналогичным образом, стандартизированные тарифы на воду и электроснабжение направлены на стимулирование инвестиций в инфраструктуру.

Однако некоторые эксперты по-прежнему настроены скептически. «Хотя эти меры могут улучшить фискальную дисциплину, они рискуют ослабить внутренний спрос», — сказал Джуварлы. «Высокие расходы на коммунальные услуги сокращают потребительские расходы, что может нанести ущерб малому бизнесу и более широкой экономической активности».

Акт балансировки

Правительство попыталось смягчить удар для уязвимых групп. Тарифы на газ для централизованных систем отопления, снабжающих многоквартирные дома, остаются неизменными, а также подчеркиваются усилия по поддержанию доступности электроэнергии для домохозяйств с низким потреблением.

Однако многие граждане считают, что эти меры несоразмерно сказываются на них. «Моя пенсия составляет 320 манатов, и теперь мне приходится платить больше за газ, электричество и воду», — сказала Фируза Алиева, пенсионерка из Баку. «Как я должна справляться?»

Путь куда?

Хотя полное воздействие этих изменений проявится не сразу, эксперты подчеркивают необходимость дополнительных мер политики. Повышение заработной платы, расширение социальной помощи и повышение энергоэффективности могут помочь облегчить нагрузку на домохозяйства.

«Это критический момент для Азербайджана», — сказал Ибадоглу. «Правительство должно обеспечить, чтобы выгоды от экономических реформ дошли до тех людей, которые в них больше всего нуждаются».

Правительство заявляет, что проводит эти сложные реформы, однако оно не может ответить на вопрос, почему не может обеспечить баланс между экономическим прагматизмом и социальным благосостоянием граждан.