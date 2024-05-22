Киберпреступники выкрали с банковских карт более 12 тысяч манат

Киберпреступники выкрали с банковских карт более 12 тысяч манатов

Денежные средства в размере 12080 манатов были выкрадены кибепреступным путем с банковских карт в Азербайджане 21 мая. Были в частности установлены 19 случаев кражи с карт, сообщила пресс-служба МВД.

В сообщении приводится один из случаев мошенничества.

Так, некто представившийся Алексеем позвонил лицу, выставившему свою квартиру на сайт для сдачи в аренду.

Злоумышленник сообщив, что ему понравилась квартира и он готов взять ее в аренду, запросил данные банковской карты.

Собственник квартиры предоставил не только 16-тизначный код, но и другие сведения. В итоге с его карты были украдены 4 тысячи манатов.

МВД призывает граждан к бдительности и не сообщать посторонним лицам данные банковских карт, кроме 16-тизначного кода.