Кто готов к муниципальным выборам, а кто нет?
После 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку (11-22 ноября), ожидается объявление даты муниципальных выборов в Азербайджане. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что муниципальные выборы состоятся после 25 января. Однако изначально муниципальные выборы в Азербайджане должны были состояться в декабре этого года. Последние муниципальные выборы состоялись в декабре 2019 года, и согласно закону они должны быть организованы не позднее, чем через пять лет после предыдущих. И хотя, правительство Азербайджана не дало официального объяснения этому юридическому несоответствию, несколько депутатов заявили, что задержка связана с КС29.
В любом случае, до муниципальных выборов осталось чуть больше двух месяцев. Сама избирательная кампания длится около двух месяцев. Итак, какие политические партии планируют принять участие и насколько они готовы к этому процессу?
Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльман Мамедов сообщил агентству Turan, что ПЕА участвовала во всех выборах в Азербайджане с момента своего основания в 1992 году и побеждала: «Я уверен, что так будет и на этих выборах».
Заместитель председателя оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хези заявил в интервью Радио Азадлыг, что партия пока не приняла решение об участии в выборах: «В партийных структурах пока не было обсуждений по этому поводу. Результаты обсуждений будут обнародованы».
Он подчеркнул, что в настоящее время они обращаются к правительству с просьбой выделить место для проведения заседаний избирательных органов: «Однако правительство не позволяет проводить заседания, незаконно ограничивая нашу деятельность. Согласно требованиям «Закона о политических партиях», правительство должно предоставить зарегистрированным политическим партиям возможность работать. Тем не менее, AXCP не имеет центральной штаб-квартиры и не может получить от правительства никакого здания для проведения партийных собраний».
В Азербайджане официально зарегистрировано более 20 партий. AXCP бойкотировала все недавние выборы, ссылаясь на отсутствие демократической конкурентной среды в стране. Правительственные чиновники отвергли их аргументы как пустые оправдания.
Председатель Совета партии «Мусават» Ариф Гаджилы заявил, что перенос выборов на основании соображений ЦИК противоречит Конституции и законам Азербайджана: «Это также грубо нарушает права граждан Азербайджана».
Относительно участия в выборах Гаджилы отметил, что партия «Мусават» настроена на участие во всех выборах: «Несмотря на все трудности, мы считаем воздержание от выборов более вредной позицией с точки зрения общественных интересов».
По его словам, все будет зависеть от предвыборной ситуации, внутренних дискуссий и результатов этих обсуждений: «Совет «Мусават» уже обсудил этот вопрос и в ближайшее время примет решение».
Партия REAL уже заявила о своем намерении участвовать в выборах. Однако председатель партии Натиг Джафарли подчеркнул, что правовые нарушения и отсутствие конкуренции на выборах в Азербайджане остаются серьезными проблемами: «Тем не менее, другого выбора нет. REAL — это партия, которая приняла возможность постепенных изменений в Азербайджане посредством активного участия в выборах... Мы объявим о наших планах относительно конкретных муниципалитетов, где мы будем более активны, как только будут объявлены выборы. Подготовка ведется уже давно».
Первые муниципальные выборы в Азербайджане состоялись в 1999 году. Первоначально в стране было 2757 муниципалитетов. В 2009 году многие муниципалитеты были объединены, в результате чего их число сократилось до 1716. Позже это число было сокращено до 1606. В этом году процесс продолжился, и законодательные изменения сократили их число более чем вдвое. Граждане, особенно жители сельской местности, часто выражали недовольство объединением муниципалитетов, утверждая, что это сделало их менее доступными. Однако чиновники отреагировали на такую критику, заявив, что объединение муниципалитетов направлено на укрепление их потенциала.
И оппозиция, и ряд экспертов считают, что муниципалитеты в Азербайджане не имеют достаточного для местных органов власти статуса.
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