Кто готов к муниципальным выборам, а кто нет?

Кто готов к муниципальным выборам, а кто нет?

После 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку (11-22 ноября), ожидается объявление даты муниципальных выборов в Азербайджане. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что муниципальные выборы состоятся после 25 января. Однако изначально муниципальные выборы в Азербайджане должны были состояться в декабре этого года. Последние муниципальные выборы состоялись в декабре 2019 года, и согласно закону они должны быть организованы не позднее, чем через пять лет после предыдущих. И хотя, правительство Азербайджана не дало официального объяснения этому юридическому несоответствию, несколько депутатов заявили, что задержка связана с КС29.

В любом случае, до муниципальных выборов осталось чуть больше двух месяцев. Сама избирательная кампания длится около двух месяцев. Итак, какие политические партии планируют принять участие и насколько они готовы к этому процессу?

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльман Мамедов сообщил агентству Turan, что ПЕА участвовала во всех выборах в Азербайджане с момента своего основания в 1992 году и побеждала: «Я уверен, что так будет и на этих выборах».

Заместитель председателя оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хези заявил в интервью Радио Азадлыг, что партия пока не приняла решение об участии в выборах: «В партийных структурах пока не было обсуждений по этому поводу. Результаты обсуждений будут обнародованы».

Он подчеркнул, что в настоящее время они обращаются к правительству с просьбой выделить место для проведения заседаний избирательных органов: «Однако правительство не позволяет проводить заседания, незаконно ограничивая нашу деятельность. Согласно требованиям «Закона о политических партиях», правительство должно предоставить зарегистрированным политическим партиям возможность работать. Тем не менее, AXCP не имеет центральной штаб-квартиры и не может получить от правительства никакого здания для проведения партийных собраний».

В Азербайджане официально зарегистрировано более 20 партий. AXCP бойкотировала все недавние выборы, ссылаясь на отсутствие демократической конкурентной среды в стране. Правительственные чиновники отвергли их аргументы как пустые оправдания.

Председатель Совета партии «Мусават» Ариф Гаджилы заявил, что перенос выборов на основании соображений ЦИК противоречит Конституции и законам Азербайджана: «Это также грубо нарушает права граждан Азербайджана».

Относительно участия в выборах Гаджилы отметил, что партия «Мусават» настроена на участие во всех выборах: «Несмотря на все трудности, мы считаем воздержание от выборов более вредной позицией с точки зрения общественных интересов».

По его словам, все будет зависеть от предвыборной ситуации, внутренних дискуссий и результатов этих обсуждений: «Совет «Мусават» уже обсудил этот вопрос и в ближайшее время примет решение».

Партия REAL уже заявила о своем намерении участвовать в выборах. Однако председатель партии Натиг Джафарли подчеркнул, что правовые нарушения и отсутствие конкуренции на выборах в Азербайджане остаются серьезными проблемами: «Тем не менее, другого выбора нет. REAL — это партия, которая приняла возможность постепенных изменений в Азербайджане посредством активного участия в выборах... Мы объявим о наших планах относительно конкретных муниципалитетов, где мы будем более активны, как только будут объявлены выборы. Подготовка ведется уже давно».

Первые муниципальные выборы в Азербайджане состоялись в 1999 году. Первоначально в стране было 2757 муниципалитетов. В 2009 году многие муниципалитеты были объединены, в результате чего их число сократилось до 1716. Позже это число было сокращено до 1606. В этом году процесс продолжился, и законодательные изменения сократили их число более чем вдвое. Граждане, особенно жители сельской местности, часто выражали недовольство объединением муниципалитетов, утверждая, что это сделало их менее доступными. Однако чиновники отреагировали на такую ​​критику, заявив, что объединение муниципалитетов направлено на укрепление их потенциала.

И оппозиция, и ряд экспертов считают, что муниципалитеты в Азербайджане не имеют достаточного для местных органов власти статуса.