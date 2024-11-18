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(38 минут назад)
Одиночная акция протеста на COP29

Одиночная акция протеста на COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Одиночная акция протеста на COP29

18 ноября  в «зеленой зоне» COP29 состоялась одиночная акция протеста.

Ее провел Исмаил Джафарсой, который является сотрудником технического персонала.

Джафарсой заявил, что права свыше 500 работников нарушаются, им не выплачивается зарплата. По его словам, работникам,  нанятым на ноябрь, была обещана плата в размере 20 манатов в день.

«Однако неизвестно, сколько нам дадут в итоге. Мы работаем через день и теперь нам говорят, что заплатят только за дни работы, хотя ранее это не оговаривалось.

Большинство из 500 работников – студенты, их права нарушаются», - сказал Джафарсой.

По его словам, он был удален из зала сотрудниками безопасности COP29. Молодой человек был лишен аккредитации и лишен дальнейшей работы на конференции.

Получить комментарии у организаторов COP29 не удалось.

1 отзыв

  • Cavid Qara

    2024-11-18

    Aksiya Yaşıl Zonada yox Mavi Zonada olub. Orda çox ciddi qanun pozuntuları olub. Bu məsələdə İsmayıl bəyə hər cür dəstək olmağa hazırıq. Cavid Qara | ecofront

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