Коридор зеленой энергии – соответствует интересам Европы

18 ноября в рамках COP29 в Баку прошла пресс-конференция Еврокомиссара по климату Вопке Хукстра.

Агентство Turan адресовало ей вопрос: Как ЕС может помочь в реализации проектов по транспортировке зеленой энергии из Азербайджана в Европу?

На него ответил присутствовавший на пресс-конференции Аттила Штайнер - Госсекретарь по вопросам энергетики и климатической политике Венгрии, которая председательствует в настоящее время в Совете Евросоюза.

"Я думаю, что есть много инициатив, ибо этот регион рассматривается как вариант диверсификации энергии в Европу. Это признают ряд членов ЕС, а также Европейская комиссия. Очевидно, что Коридор зеленой энергии является именно такой инициативой», - сказал он.

«Я думаю, что для ЕС лучше импортировать и диверсифицировать поставки энергии, тем более чистой энергии. Так что, этот проект явно соответствует нашим стратегическим целям», - заключил он.