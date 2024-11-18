  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast14.20 C
  • Вторник, 19 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(38 минут назад)
Еврокомиссар по климату Вопке Хукстра

Еврокомиссар по климату Вопке Хукстра

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Коридор зеленой энергии – соответствует интересам Европы

18 ноября в рамках COP29 в Баку прошла пресс-конференция Еврокомиссара по климату Вопке Хукстра.

Агентство Turan адресовало ей вопрос: Как ЕС может помочь в реализации проектов по транспортировке зеленой энергии из Азербайджана в Европу?

На него ответил присутствовавший на пресс-конференции Аттила Штайнер - Госсекретарь по вопросам энергетики и климатической политике Венгрии, которая председательствует в настоящее время в Совете Евросоюза.

"Я думаю, что есть много инициатив, ибо этот регион рассматривается как вариант диверсификации энергии в Европу. Это признают ряд членов ЕС, а также Европейская комиссия. Очевидно, что Коридор зеленой энергии  является именно такой инициативой», - сказал он.

«Я думаю, что для ЕС лучше импортировать и диверсифицировать поставки энергии, тем более чистой энергии. Так что, этот проект явно соответствует нашим стратегическим целям», - заключил он.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей