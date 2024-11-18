Еврокомиссар по климату Вопке Хукстра
Коридор зеленой энергии – соответствует интересам Европы
18 ноября в рамках COP29 в Баку прошла пресс-конференция Еврокомиссара по климату Вопке Хукстра.
Агентство Turan адресовало ей вопрос: Как ЕС может помочь в реализации проектов по транспортировке зеленой энергии из Азербайджана в Европу?
На него ответил присутствовавший на пресс-конференции Аттила Штайнер - Госсекретарь по вопросам энергетики и климатической политике Венгрии, которая председательствует в настоящее время в Совете Евросоюза.
"Я думаю, что есть много инициатив, ибо этот регион рассматривается как вариант диверсификации энергии в Европу. Это признают ряд членов ЕС, а также Европейская комиссия. Очевидно, что Коридор зеленой энергии является именно такой инициативой», - сказал он.
«Я думаю, что для ЕС лучше импортировать и диверсифицировать поставки энергии, тем более чистой энергии. Так что, этот проект явно соответствует нашим стратегическим целям», - заключил он.
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