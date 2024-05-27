Лекция о банкнотах первого независимого государства Азербайджана
Лекция о банкнотах первого независимого государства Азербайджана
Лекция исследователя Рустама Гусейнова «Банкноты Азербайджанской Народной Республики», посвященная Дню независимости прошла в субботу в Национальном музее искусств.
Гусейнов представил образцы банкнот АНР, облигаций Бакинской городской управы, рассказал об их особенностях и роли в краткой истории первой независимой республики.
Интерес аудитории вызвали сведения и о деятельности первого Госбанка Азербайджана.
Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к истории денег Азербайджана и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории Азербайджана. Автор проекта Рустам Гусейнов ― нумизмат, сотрудник Института Археологии и Антропологии НАНА.
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