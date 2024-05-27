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(10 часов назад)
Лекция о банкнотах первого независимого государства Азербайджана

Лекция о банкнотах первого независимого государства Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лекция о банкнотах первого независимого государства Азербайджана

Лекция исследователя Рустама Гусейнова «Банкноты Азербайджанской Народной  Республики», посвященная Дню независимости прошла в субботу в Национальном музее искусств.

Гусейнов представил образцы банкнот АНР, облигаций Бакинской городской управы, рассказал об их особенностях и роли в краткой истории первой независимой республики.

Интерес аудитории вызвали сведения и о деятельности первого Госбанка Азербайджана.

Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к истории денег Азербайджана и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории Азербайджана. Автор проекта Рустам Гусейнов ― нумизмат, сотрудник Института Археологии и Антропологии НАНА.

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