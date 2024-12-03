Международные наблюдатели не будут приглашены на муниципальные выборы: внутренняя проблема или что-то еще?

Международные наблюдатели на муниципальные выборы приглашены не будут, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, заявивший об этом на заседании комиссии 2 декабря.

Председатель ЦИК заявил, что муниципальные выборы — это внутреннее дело: «Кто бы ни подал заявку, мы ее примем, но приглашения наблюдателям высылать не будем».

В Азербайджане были годы, когда международные наблюдатели не приглашались специально на муниципальные выборы. Однако международные наблюдатели были приглашены для мониторинга последних муниципальных выборов, состоявшихся в 2019 году, и было зарегистрировано более 10 международных наблюдателей. В число этих наблюдателей входили центральные избирательные комиссии стран Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Депутат от правящей партии «Новый Азербайджан» (ПЕА) в Милли Меджлисе Эльман Насиров сообщил агентству «Туран», что международный интерес к муниципальным выборам обычно невысок: «Для международных организаций естественно внимательно следить за президентскими и парламентскими выборами. Однако даже когда они участвовали в наблюдении за муниципальными выборами в определенные годы, их интерес и участие не были значительными».

Насиров считает обоснованным в этом контексте заявление председателя ЦИК Панахова: «Все относительно. Если международные наблюдатели проявят особый интерес к этому процессу, то было бы логично с нашей стороны предпринять соответствующие шаги».

Председатель партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), заявившей о намерении участвовать в муниципальных выборах, Натиг Джафарли сообщил Радио Азадлыг, что ранее международные организации приглашались для наблюдения за муниципальными выборами: «В этом году отсутствие такого приглашения следует расценивать как необычное решение. Разве парламентские и президентские выборы не являются также внутренними делами страны? В этом смысле между этими выборами и муниципальными выборами нет никакой разницы. Если международные наблюдатели приглашаются на первые, то их следует приглашать и на вторые».

Председатель партии указал на напряженные отношения Азербайджана с международными институтами: «Именно поэтому наше правительство неохотно приглашает наблюдательные миссии от таких организаций, как ОБСЕ и других. С другой стороны, похоже, что наблюдатели не приедут и из СНГ. Это в определенном смысле позитивно, поскольку они всегда давали самые высокие оценки любым выборам».

Джафарли прогнозирует, что явка избирателей на этих выборах будет очень низкой: «Возможно, поэтому было принято такое решение о международных наблюдателях. Мы постараемся организовать наблюдение самостоятельно, по крайней мере, в тех округах, где участвует наша партия. Если международные наблюдатели отсутствуют, политические партии и гражданское общество должны обеспечить более активный внутренний мониторинг».

Глава Института прав граждан Башир Сулейманлы также выразил удивление заявлением председателя ЦИК: «На последних муниципальных выборах приглашения были отправлены в 15 стран, включая Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. С момента вступления Азербайджана в Совет Европы в 2001 году он сотрудничал с этим конгрессом, который регулярно наблюдал и оценивал муниципальные выборы».

Ранее в этом году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась утвердить полномочия делегации Азербайджана, сославшись на несоблюдение обязательств в области прав человека и других областях. В ответ Азербайджан объявил о приостановке сотрудничества с организацией.

Сулейманлы подчеркнул, что в этом году приглашение на Конгресс не было направлено: «Политический кризис между Азербайджаном и Советом Европы продолжается уже год. Я считаю, что отсутствие приглашения на этот конгресс повлияло на решение не приглашать и другие страны. Это не имеет ничего общего с тем, что это внутренняя проблема».

Эксперт утверждает, что не приглашать международных наблюдателей на муниципальные выборы — неверный подход. Однако он не считает, что эта практика будет распространена на другие выборы в Азербайджане в ближайшие годы.

Муниципальные выборы в Азербайджане запланированы на 29 января 2025 года. Однако изначально предполагалось, что муниципальные выборы состоятся в конце этого года. Согласно действующему законодательству, выборы должны быть объявлены не менее чем за 60 дней до голосования.

Последние муниципальные выборы в Азербайджане состоялись 23 декабря 2019 года. Согласно Избирательному кодексу, срок полномочий муниципальных советов составляет пять лет, и выборы должны быть проведены не позднее окончания этого срока.

Некоторые политологи и эксперты-юристы считают задержку проведения муниципальных выборов незаконной. Депутаты Милли Меджлиса выступили в защиту задержки, указав в качестве причины проведение в Баку с 11 по 22 ноября 29-й сессии Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако никаких официальных объяснений общественности предоставлено не было.