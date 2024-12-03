Суд вновь отклонил жалобу Губаду Ибадоглу на запрет в выезде из страны

В Наримановском районном суде Баку 3 декабря состоялось рассмотрение жалобы ученого-экономиста Губада Ибадоглу на запрет его выезда из страны.

Жалоба не была удовлетворена сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, суд уже в третий раз отказывает Ибадоглу в снятии запрета на выезд из Азербайджана.

Два предыдущих раза защита основывала надобность выезда необходимостью лечения и сложной хирургической операции. В этот раз защита также представила приглашение от руководства Европарламента посетить Старсбург 14-19 декабря для участия в церемонии награждения премией им. академика Сахарова. Ибадоглу попал в число трех финалистов этой премии.

Информация об этом приглашении со стороны Европарламента было направлено также в государственные органы Азербайджана. Однако суд, не приведя никаких обоснований отклонил жалобу.

Защита считает ограничение прав Ибадоглу неправомерным. Как отметила адвокат, следствие по делу Ибадоглу приостановлено. Однако никаких официальных документов ему не представлено. При этом, Ибадоглу продолжают ограничивать право не только на свободу на передвижения, но и на труд. Ибадоглу имеет приглашения из авторитетных университетов мира для преподавательской деятельности, но не может выехать из страны. На решение суда будет подана апелляция.

* Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.

В сентябре Ибадоглу было заявлено о приостановлении следствия по его делу, однако запрет на выезд из страны ему не был отменен.