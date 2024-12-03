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(5 часов назад)
Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан

Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял турецкую делегацию во главе с начальником Главного разведуправления ВС Яшаром Кадыоглу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Гасанов отметил успешное сотрудничества в военной и других сферах.

Особо было подчеркнуто значение  мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Турецкая делегация была проинформирована о  реформах в области армейского строительства.

В свою очередь, Кадыоглу отметил, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях. Он подчеркнул, что проводимые совместные учения имеют важное значение с точки зрения взаимного обмена опытом.

На встрече также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Кадыоглу встретился также с  начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом  Велиевым.

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