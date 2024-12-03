Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан
Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял турецкую делегацию во главе с начальником Главного разведуправления ВС Яшаром Кадыоглу.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, Гасанов отметил успешное сотрудничества в военной и других сферах.
Особо было подчеркнуто значение мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.
Турецкая делегация была проинформирована о реформах в области армейского строительства.
В свою очередь, Кадыоглу отметил, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях. Он подчеркнул, что проводимые совместные учения имеют важное значение с точки зрения взаимного обмена опытом.
На встрече также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.
Кадыоглу встретился также с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым.
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