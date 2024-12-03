Визит главы военной разведки Турции в Азербайджан

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял турецкую делегацию во главе с начальником Главного разведуправления ВС Яшаром Кадыоглу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Гасанов отметил успешное сотрудничества в военной и других сферах.

Особо было подчеркнуто значение мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Турецкая делегация была проинформирована о реформах в области армейского строительства.

В свою очередь, Кадыоглу отметил, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях. Он подчеркнул, что проводимые совместные учения имеют важное значение с точки зрения взаимного обмена опытом.

На встрече также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Кадыоглу встретился также с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым.