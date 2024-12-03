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(5 часов назад)
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили строительство дороги в Нахчыван

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили строительство дороги в Нахчыван

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили строительство дороги в Нахчыван

3 декабря в рамках  28-го заседания стран-членов Организации экономического сотрудничества в городе Мешхед, состоялась встеча глав МИД Азербайджана и Ирана.

Джейхун Байрамов и Арагчи обсудили широкий круг вопросов, касающихся  азербайджано-иранского сотрудничества в экономике, торговле, инвестиций, транспорта и коммуникаций, а также энергетической безопасности и совместных проектов.

Была подтверждена важность скорейшего завершения сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой и Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана, а также реализации достигнутых договоренностей». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на аккаунте на платформе X.

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