Фамиль Халилов
Фамиль Халилов переведен на домашний арест
Инвалид I группы, парализованный активист Фамиль Халилов переведен на домашний арест. Такое решение вынес во вторник Бакинский суд по тяжким преступлениям по ходатайствам как адвоката, так и гособвинителя. Об этом Turan сообщил адвокат Фариз Намазлы.
По его словам, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья активиста и наличия у него постоянного места жительства в Баку.
Сам Халилов после освобождения заявил Turan, что суд перевел его на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья из-за сухой голодовки.
«Я чувствую себя очень плохо. У меня пересохли губы и трудно говорить», - сказал Халилов не сумев продолжить беседу.
* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием своего освобождения. В середине ноября он приостановил голодовку в связи с обещаниями освободить его. 28 ноября после отказа суда изменить меру пресечения он объявил новую, но уже сухую голодовку.
-
-
- Политика
- 3 декабрь 2024 16:44
Политика
-
- 3 декабрь 2024, 23:47
Соединенные Штаты заявили во вторник, что внимательно следят за делом Руфата Сафарова, известного правозащитника, который был задержан сегодня в Азербайджане, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 3 декабрь 2024, 21:52
Вечером 3 декабря лицами в гражданском был задержан правозащитник Руфат Сафаров. Как сообщил его отец, Руфата задержали, когда он возвращался домой. Кто его задержал, по какой причине и где он находится, пока неизвестно.
-
- 3 декабрь 2024, 18:00
Автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" будет расширена до четырех полос к 2030 году, сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук.
-
- 3 декабрь 2024, 17:51
Распоряжением главы государства от 3 декабря, Эльбрус Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.
Написать отзыв