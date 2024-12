Инвалид I группы, парализованный активист Фамиль Халилов переведен на домашний арест. Такое решение вынес во вторник Бакинский суд по тяжким преступлениям по ходатайствам как адвоката, так и гособвинителя. Об этом Turan сообщил адвокат Фариз Намазлы.

По его словам, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья активиста и наличия у него постоянного места жительства в Баку.

Сам Халилов после освобождения заявил Turan, что суд перевел его на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья из-за сухой голодовки.

«Я чувствую себя очень плохо. У меня пересохли губы и трудно говорить», - сказал Халилов не сумев продолжить беседу.

* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.

15 августа Халилов начал голодовку с требованием своего освобождения. В середине ноября он приостановил голодовку в связи с обещаниями освободить его. 28 ноября после отказа суда изменить меру пресечения он объявил новую, но уже сухую голодовку.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video