Бирол Акгюн
Турция назначила нового посла в Азербайджан
Турция назначила нового посла в Азербайджан - Бирола Акгюна, сообщает агентство Anadolu.
До этого назначения он возглавлял Просветительскую организацию Турции. На посту посла Акгюн заменит Джахита Багчы.
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- 3 декабрь 2024 14:47
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