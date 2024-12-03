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(5 часов назад)
Бирол Акгюн

Бирол Акгюн

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Турция назначила нового посла в Азербайджан

Турция назначила нового посла в Азербайджан -  Бирола Акгюна, сообщает агентство Anadolu.

До этого назначения он возглавлял Просветительскую организацию Турции. На посту посла Акгюн заменит Джахита Багчы.

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